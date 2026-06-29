A Alemanha sofre uma derrota esmagadora na Copa do Mundo e é eliminada após uma bizarra disputa de pênaltis contra o Paraguai

O Paraguai causou uma enorme surpresa ao eliminar a Alemanha na Copa do Mundo, após uma emocionante disputa de pênaltis. Os sul-americanos sobreviveram a um gol anulado de Jonathan Tah, da Alemanha, na prorrogação, e mantiveram o empate em 1 a 1 após 120 minutos; na disputa de pênaltis, o Paraguai acabou se mostrando o mais forte. As falhas de Havertz, Nick Woltemade e Jonathan Tah acabaram sendo fatais para a Alemanha: 4 a 3 nos pênaltis. Nas oitavas de final, o Paraguai enfrentará o vencedor do confronto entre França e Suécia.

Logo no primeiro minuto, o Paraguai já teve uma grande chance. Junior Alonso recebeu a bola na segunda trave após um escanteio, mas viu Manuel Neuer fazer a defesa.

Em seguida, a Alemanha teve a posse de bola na maior parte do tempo, mas jogou em um ritmo muito lento contra uma parede azul-escura de paraguaios. Nenhuma grande chance foi criada.

Pouco antes do intervalo, o país sul-americano surpreendeu a todos ao abrir o placar de repente. Após um escanteio rebatido de cabeça, a bola voltou à área, onde Julio Enciso conseguiu desviá-la para o gol.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Felix Nmecha chegou bem perto de marcar. Seu chute desviou e passou raspando pelo lado errado da trave.

Logo após o intervalo, a Alemanha se safou por pouco. Joshua Kimmich errou um passe de volta para Manuel Neuer, que, cara a cara com Enciso, ainda conseguiu intervir.

Por fim, a Alemanha conseguiu empatar. Kai Havertz desviou um cruzamento de Florian Wirtz e marcou assim seu terceiro gol na Copa do Mundo: 1 a 1.

Pouco depois, a mesma jogada quase se repetiu com sucesso. Havertz desviou de cabeça um cruzamento de Wirtz para o canto oposto, mas viu Orlando Gill conseguir fazer a defesa.

Mesmo na prorrogação, a Alemanha ditou o ritmo do jogo, mas, a princípio, não surgiram grandes chances. A maior emoção parecia estar por vir quando Jonathan Tah cabeceou para o gol após um escanteio e colocou a Alemanha em 2 a 1, mas o VAR encaminhou o árbitro ao monitor devido a uma falta muito leve de Waldemar Anton sobre o goleiro Gill. Após a análise das imagens, o gol foi anulado, mantendo o placar em 1 a 1.

Na disputa de pênaltis, Gill tornou-se o herói do Paraguai ao defender as cobranças de Kai Havertz e Nick Woltemade. A Alemanha parecia ainda ter chances de se recuperar quando Antonio Sanabria chutou para fora e Manuel Neuer, em seguida, defendeu o pênalti de Fabián Balbuena, mas Jonathan Tah chutou por cima do gol.

Juan Canale aproveitou ao máximo essa falha e levou o Paraguai a uma classificação sensacional para as oitavas de final da Copa do Mundo. Após uma noite repleta de frustrações, na qual um gol também foi anulado após intervenção do VAR, a Alemanha precisa se despedir do torneio já na primeira fase eliminatória.