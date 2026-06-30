A Alemanha passa pela angústia dos pênaltis pela primeira vez na história da Copa do Mundo

A seleção da Alemanha sofreu sua primeira derrota na história de suas participações na Copa do Mundo, nos pênaltis, às mãos da seleção do Paraguai, que se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Paraguai causou uma surpresa e eliminou a Alemanha da fase de 32 da Copa do Mundo de 2026, após vencer por pênaltis (4 a 3), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), durante a partida disputada na madrugada desta terça-feira, no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

A rede de estatísticas “Opta” informou que a Alemanha sofreu sua primeira eliminação de todos os tempos na Copa do Mundo nos pênaltis, após ter vencido suas quatro partidas anteriores.

E acrescentou que esta é apenas a segunda derrota da Mannschaft nos pênaltis em um grande torneio, depois da final do Campeonato Europeu de 1976 contra a Tchecoslováquia (3 a 5).

A seleção alemã se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, após liderar o Grupo E com 6 pontos, conquistados com duas vitórias contra Curaçao (7 a 1) e Costa do Marfim (2 a 1), além da derrota para o Equador (2 a 1).

Vale lembrar que a seleção do Paraguai enfrentará, nas oitavas de final da Copa do Mundo, o vencedor do confronto entre França e Suécia, marcado para a madrugada desta quarta-feira.







