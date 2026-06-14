A Alemanha exibe seu arsenal ofensivo diante da surpresa da Copa do Mundo de 2026

Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, anunciou a escalação titular da “Mannschaft” para o confronto contra a seleção de Curaçao, neste domingo à noite, no Estádio NRG, válido pela quinta chave da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O Grupo E também conta com as seleções do Equador e da Costa do Marfim, em um dos grupos que apresenta um claro contraste em termos de experiência e história entre as seleções participantes, o que aumenta a emoção da disputa pelas vagas para a fase seguinte.

A escalação da seleção alemã ficou da seguinte forma:

Goleiros: Manuel Neuer.

Defesa: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun.

Meio-campo: Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala.

Ataque: Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz.

Por outro lado, o experiente técnico holandês Dick Advocaat anunciou a escalação titular da seleção de Curaçao, que ficou assim:

Goleiros: Eloy Roem.

Defesa: Sheryl Floranos, Armando Obispo, Richelly Bazuer, Deveron Vonvel.

Meio-campo: Tahit Chung, Levano Cominensia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna.

Ataque: Jürgen Lokadia, Sontje Hansen.

A Alemanha disputa a Copa do Mundo de 2026 como uma das seleções mais bem-sucedidas e influentes da história do torneio. Esta edição marca a 21ª participação da seleção alemã na Copa do Mundo, a 19ª consecutiva, o que reflete sua presença constante entre as principais seleções mundiais ao longo de décadas.

A seleção alemã possui um histórico de sucesso na competição, tendo conquistado o título quatro vezes, nos anos de 1954, 1974, 1990 e 2014, além de ser uma das seleções com maior presença nas fases finais, tendo chegado às quartas de final em oito ocasiões.

Em suas participações anteriores na Copa do Mundo, a seleção alemã disputou 112 partidas, nas quais conquistou 68 vitórias, contra 21 empates e 23 derrotas. Seus jogadores marcaram 232 gols, enquanto sofreram 130, consolidando sua posição como uma das maiores seleções da história da competição.

Por outro lado, Curaçao marca sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo, em uma conquista histórica sem precedentes para o futebol do país. A seleção é conhecida pelo apelido de “A Onda Azul” e se tornou o menor país em população e área a conseguir se classificar para a Copa do Mundo.

A classificação de Curaçao para a Copa do Mundo de 2026 veio após uma campanha notável nas eliminatórias da CONCACAF sob o comando de Dick Advocaat, tornando-se assim a primeira região não soberana das Américas a chegar à fase final da Copa do Mundo, em uma conquista histórica que se soma ao seu histórico esportivo.