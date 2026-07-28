A Alemanha anunciou oficialmente sua ambição de sediar a Copa do Mundo de 2038, coincidindo com o aumento dos rumores nos últimos dias sobre a possibilidade de apresentar uma candidatura conjunta com a França.

Uma das principais figuras do futebol alemão confirmou o desejo do país de sediar a Copa do Mundo masculina em 2042, mantendo em aberto a possibilidade de apresentar uma candidatura já em 2038, caso a Federação Internacional de Futebol (Fifa) concorde com mais flexibilidade no que diz respeito ao princípio do rodízio continental.

Axel Hellmann, membro do conselho de administração da Federação Alemã de Futebol, afirmou, segundo o site "Foot Mercato": "Temos muita vontade de fazê-lo, e há uma iniciativa de Bernd Neuendorf, presidente da federação, e da Federação Alemã de Futebol para apresentar uma candidatura à edição de 2042, e talvez até de 2038. Isso vai depender dos regulamentos da Fifa".

Mas o principal obstáculo continua sendo os regulamentos atuais da Fifa. Depois das edições da Copa do Mundo de 2030, que serão realizadas no Marrocos, na Espanha e em Portugal, além de Argentina, Uruguai e Paraguai, e da Copa do Mundo de 2034, concedida à Arábia Saudita, o princípio do rodízio indica teoricamente que a América do Norte ou a Oceania venceriam a disputa para sediar a edição de 2038.

E, como a Austrália é membro da Confederação Asiática de Futebol, os Estados Unidos parecem atualmente a candidata com mais chances. Ainda assim, a Alemanha espera que a Fifa altere essa regra, o que abriria caminho para uma candidatura europeia, talvez em conjunto com a França.