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A Alemanha e o Brasil já conseguiram... A França busca uma conquista rara contra o Marrocos

Especiais e Opinião
França x Marrocos
França
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Copa do Mundo
K. Mbappe
D. Deschamps
França
Marrocos
EUA

Mbappé e Deschamps buscam marcas notáveis no confronto contra os Leões do Atlante

Esta noite, quinta-feira, os olhares se voltam para o Gillette Stadium, em Boston, onde as seleções da França e do Marrocos se enfrentam na abertura das quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em um confronto que traz à memória a semifinal da Copa do Mundo do Catar de 2022, vencida pelos “Galo” por 2 a 0.

Embora a França entre em campo como uma das principais favoritas ao título, a seleção marroquina chega ao confronto com grande confiança, após manter uma sequência de 34 jogos consecutivos sem derrotas, o que a torna um dos desafios mais difíceis que a equipe de Didier Deschamps enfrenta no atual torneio.

Mbappé em busca dos recordes de Messi e Müller

Kylian Mbappé entra em campo prestes a escrever um novo capítulo na história da Copa do Mundo.

O astro francês precisa marcar dois gols para igualar a marca de Lionel Messi, de 21 gols, na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.

Além disso, Mbappé ocupa o segundo lugar na disputa pela Chuteira de Ouro, com 7 gols, atrás de Messi, que tem 8, enquanto Erling Haaland (7) e Harry Kane (6) o perseguem.

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Basta um gol para Mbappé igualar sua marca de gols na Copa do Mundo de 2022, que lhe rendeu, na época, o prêmio de artilheiro do torneio.

E sua ambição não para por aí: ele precisa marcar um “hat-trick” contra o Marrocos para se tornar o primeiro jogador a marcar 10 gols em uma única edição da Copa do Mundo desde o alemão Gerd Müller, em 1970, segundo estatísticas do “Squawka”.

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Semifinal pela terceira vez consecutiva?

A seleção francesa continua apresentando um desempenho consistente na Copa do Mundo, tendo vencido 16 das últimas 19 partidas disputadas no torneio e sofrido apenas uma derrota no tempo regulamentar e na prorrogação nesse período.

Em todas as competições, a França venceu 14 das últimas 16 partidas e permanece invicta nos últimos 12 jogos oficiais, tendo vencido 11 deles.

Contra o Marrocos, especificamente, a França não perdeu nos últimos quatro confrontos, conquistando três vitórias e um empate.

A seleção francesa busca se classificar para as semifinais pela terceira vez consecutiva, após ter chegado a essa fase nas edições de 2018 e 2022.

Se a seleção francesa conseguir passar pelo Marrocos, se tornará apenas a terceira seleção na história da Copa do Mundo a chegar às semifinais em três edições consecutivas, segundo o “Squawka”.

A Alemanha já alcançou essa marca duas vezes, entre 1982 e 1990 e, posteriormente, entre 2002 e 2014, enquanto o Brasil conseguiu isso uma vez, entre 1994 e 2002.

Deschamps à beira de um feito histórico

Por sua vez, Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, também está prestes a alcançar um marco histórico.

De acordo com as estatísticas doSquawka”, Deschamps igualará, na partida contra o Marrocos, o recorde de maior número de partidas disputadas por um técnico na Copa do Mundo — atualmente detido pelo alemão Helmut Schön —, ao comandar sua 25ª partida, sabendo-se que ele já é o técnico com mais vitórias na história da competição, com 19 triunfos.

Caso a seleção francesa consiga se classificar para as semifinais, Deschamps assumirá sozinho o recorde (26 partidas).

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