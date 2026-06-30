A Alemanha critica duramente um único homem após a dramática eliminação na Copa do Mundo

Após a dramática eliminação na Copa do Mundo, a Alemanha está furiosa com um único homem: o árbitro da partida, Jalal Jayed. Ele anulou, aos 102 minutos, um gol de Jonathan Tah.

Nas oitavas de final do torneio, a Alemanha enfrentou o Paraguai na noite de segunda-feira. Os sul-americanos abriram o placar de forma surpreendente logo no início, com um gol de cabeça de Julio Enciso.

No segundo tempo, Kai Havertz empatou o jogo. O atacante conseguiu converter em gol uma jogada de Florian Wirtz.

Na prorrogação, a Alemanha parecia estar a caminho da vitória. Tah cabeceou um escanteio no segundo poste, mas o gol foi anulado. Waldemar Anton impediu o goleiro do Paraguai, segundo a decisão do árbitro. Na disputa de pênaltis, o Paraguai saiu vitorioso.

Ninguém na Alemanha concorda com isso. Thomas Müller fez uma análise da situação ao vivo na TV. “É um gol totalmente legítimo. Isso nunca deveria ter sido anulado. Fomos roubados”, reclamou ele na TALKSport.

O ex-árbitro Patrick Ittrich também deu sua opinião. Ele concordou plenamente com Müller. “Não vejo nenhum empurrão ou golpe de Anton. O VAR não deveria ter intervindo nessa jogada.”

Outro árbitro alemão aposentado apoia as palavras de seu ex-colega e de Müller. Thorsten Kinhöfer: “O goleiro se levanta imediatamente. Esse é um contato normal, nunca uma falta. Estou sem palavras”, disse ele ao SauerlandKurier.

Nas redes sociais também há grande agitação. Os torcedores alemães consideram a decisão do árbitro absolutamente inaceitável.