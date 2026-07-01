A alegria saiu do controle... Três mortes nas comemorações do México pela classificação histórica

As autoridades da capital mexicana anunciaram hoje, quarta-feira, a morte de três pessoas por asfixia durante as comemorações em massa que se seguiram à vitória da seleção mexicana sobre o Equador por 2 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na manhã desta quarta-feira, resultado que garantiu aos anfitriões a classificação para as oitavas de final.

A seleção mexicana conquistou uma vitória em uma partida eliminatória da Copa do Mundo pela primeira vez em 40 anos e agora aguarda, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o Centro de Comando do Setor de Saúde do governo da Cidade do México informou que as vítimas são duas mulheres de 48 e 19 anos, além de um homem de 44 anos, todos os quais faleceram em consequência de asfixia, apesar das tentativas de socorro.

Por sua vez, a governadora da Cidade do México, Clara Brugada, confirmou que as autoridades entraram em contato com as famílias das vítimas para oferecer o apoio necessário e afirmou em suas redes sociais oficiais: “Estamos em contato com suas famílias para oferecer todo o apoio e assistência necessários.”

De acordo com as autoridades, o primeiro incidente ocorreu no cruzamento das ruas Hamburgo e Lancaster, no bairro de Juárez, onde duas pessoas foram encontradas inconscientes. Imediatamente, equipes de emergência — compostas por médicos, bombeiros, membros da Proteção Civil, autoridades do Ministério do Interior local e policiais — se deslocaram ao local e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar antes de transportar os feridos para o hospital.

Apesar de terem recebido atendimento médico e de terem sido realizadas tentativas avançadas de reanimação, os médicos declararam o óbito do homem de 44 anos e da jovem de 19 anos, após confirmarem que a causa da morte foi asfixia; suas identidades foram confirmadas por seus familiares.

Em um incidente separado, equipes de socorro encontraram uma mulher de 48 anos inconsciente na rua Berna, no bairro de Juárez, na região de Cuautémoc. Ela foi submetida a tentativas de reanimação antes de ser transportada para o hospital, mas veio a falecer posteriormente; o laudo médico oficial confirmou que a causa da morte também foi asfixia.

O governo da Cidade do México expressou suas condolências às famílias das vítimas e a seus amigos, garantindo total apoio a eles nessas circunstâncias.

Clara Brogada afirmou: “Com profunda tristeza, apresento minhas sinceras condolências às famílias das vítimas e aos seus entes queridos. Reiteramos nosso apelo a todos para que sempre comemorem com responsabilidade, cautela e espírito de solidariedade.”

Segundo o governo da capital mexicana, cerca de um milhão de pessoas se reuniram na noite de terça-feira nas proximidades do monumento “Anjo da Independência” para comemorar a vitória da seleção mexicana sobre o Equador e sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelo México, pelos Estados Unidos e pelo Canadá.