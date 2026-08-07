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A alegria de Mohamed Salah não foi completa: Trabzonspor sofre um golpe doloroso

M. Salah
Trabzonspor
Campeonato Turco
Egito

Cirurgia de emergência para o jogador da equipe

O clube turco Trabzonspor vive um de seus períodos mais delicados e contraditórios ao mesmo tempo, entre a sala de tratamento e a sala de negociações, em que a equipe se vê obrigada a lidar com um golpe doloroso logo antes do início da temporada, após a lesão de um de seus mais destacados jovens jogadores, no momento em que celebra sua contratação mais cara.

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O clube turco Trabzonspor anunciou que seu jogador Tim Jabol Folcarelli passou por uma cirurgia bem-sucedida no joelho, após a qual ficará afastado dos gramados por um período, enquanto os olhares dos torcedores do futebol turco e mundial se voltam para uma contratação estrondosa, protagonizada pelo craque egípcio Mohamed Salah.

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O chefe do departamento médico do clube, professor doutor Ahmet Beşir, emitiu um comunicado oficial sobre o estado de saúde do jogador, no qual esclareceu que Folcarelli sofreu uma lesão durante um dos amistosos da equipe em preparação para a nova temporada, após a qual sentiu inchaço e dor aguda no joelho direito.

Beşir acrescentou: "Os exames médicos minuciosos e a ressonância magnética a que o jogador foi submetido revelaram uma lesão no menisco lateral do joelho, que exigiu uma intervenção cirúrgica imediata".

O chefe do conselho médico confirmou que a cirurgia realizada pelo doutor Mustafa Şengün no hospital Acıbadem Fulya, hospital patrocinador do clube, foi um sucesso completo, com a remoção da parte lesionada do menisco por artroscopia.

O comunicado foi encerrado ressaltando que a equipe médica do clube dará início imediatamente à execução de um intenso programa de reabilitação do jogador, a fim de prepará-lo para o retorno aos treinos coletivos o mais rápido possível.

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A lesão de Folcarelli chega em um momento delicado, em que o futebol turco vive uma situação sem precedentes, após a transferência do craque egípcio Mohamed Salah para as fileiras do Trabzonspor, em um movimento capaz de elevar o valor de mercado e técnico da competição, com o clube buscando resgatar suas glórias.

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