A alegria de agosto terminou com uma surpresa em novembro: choque retumbante abala a vida de Manuel Neuer

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Relatos da imprensa alemã revelaram a separação de Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, de sua esposa Anika Neuer, pouco tempo após o nascimento do segundo filho do casal, em um desdobramento surpreendente que ocorre poucos meses depois de eles celebrarem a chegada do recém-nascido, em meio à discrição de ambas as partes sobre os detalhes da separação.

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O jornal alemão "Bild" noticiou que o capitão do Bayern de Munique se separou de sua esposa, de 26 anos, apesar de a família ter vivido um momento feliz no fim de agosto passado, com o nascimento do segundo filho do casal, que se juntou ao irmão mais velho Luca, de dois anos.

O jornal tentou obter um comentário de Neuer a respeito da separação, mas ele se recusou a fazer qualquer declaração, enquanto seu assessor de imprensa esclareceu que o goleiro alemão prefere não discutir sua vida particular e familiar.

Anika não se pronunciou até o momento sobre o que foi divulgado pelo jornal.

A separação ocorre cerca de um ano e meio depois da luxuosa cerimônia de casamento que o casal realizou em julho de 2025 na região do Tirol do Sul, cujas celebrações duraram vários dias e incluíram encontros às margens do lago de Caldaro, cerimônias românticas, festas musicais e dança, além de uma comemoração final à beira da piscina.

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Neuer e Anika haviam se casado no civil em novembro de 2023, durante uma cerimônia restrita realizada no salão da prefeitura de Tegernsee, longe dos holofotes, antes de o público tomar conhecimento do matrimônio após Anika mudar o sobrenome em sua conta no Instagram de Bissel para Neuer.

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A separação não representa a primeira experiência amorosa pela qual passa o goleiro do Bayern de Munique, já que ele havia encerrado anteriormente o relacionamento com Kathrin Gilch, após um envolvimento que durou cinco anos, período em que o casal planejava se casar e construir uma casa.

Kathrin também acompanhou as disputas da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e comemorou com ele a conquista do título dentro de campo.

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Pouco tempo após o fim do torneio, o empresário de Neuer anunciou a separação dos dois, afirmando que o relacionamento havia terminado algumas semanas antes e que seus detalhes eram um assunto particular no qual nem o goleiro nem seus representantes iriam entrar.

Seu primeiro casamento, com a amazona de adestramento Nina Neuer, também terminou em divórcio, depois de eles terem se casado em 2017 e se separado em 2020, somando-se assim diversos episódios de separação na vida pessoal do goleiro alemão, que costuma preferir manter os detalhes de sua família e de seus relacionamentos longe dos meios de comunicação, apesar do grande interesse que sua vida fora das quatro linhas desperta.

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Esses acontecimentos lançam novamente luz sobre o cuidado de Neuer em separar sua carreira profissional de sua vida familiar, já que ele raramente fala publicamente sobre seus relacionamentos pessoais, mesmo nos momentos que recebem amplo interesse da mídia alemã.