O Barcelona aguarda um reforço financeiro durante a janela de transferências de verão, depois que o internacional marroquino Abdessamad Ezzalzouli, ponta do Real Betis, entrou com força no radar da Roma, da Itália, em uma negociação que pode chegar a 60 milhões de euros.

De acordo com o que revelou o jornal espanhol "Sport", a Roma iniciou suas negociações com o Real Betis para contratar Ezzalzouli, depois que fracassaram suas tentativas de contratar Antonio Nusa, jogador do Leipzig. O clube italiano se prepara para apresentar uma proposta no valor de 55 milhões de euros, além de 5 milhões de euros em bônus, valor que se aproxima da multa rescisória prevista no contrato do jogador.

O relatório apontou que a diretoria do Real Betis não se opõe à venda do jogador, mas condiciona-a à sua aprovação pessoal, além de que a proposta atinja o valor da multa rescisória, de 60 milhões de euros.

O Barcelona acompanha os desdobramentos da negociação com grande interesse, não por desejar recuperar o jogador, mas por causa dos ganhos financeiros que poderá obter com a venda, já que o clube catalão ainda detém 20% dos direitos econômicos de Ezzalzouli, o que significa que poderá receber cerca de 11 milhões de euros caso a negociação seja concluída pelo valor esperado.

O relatório esclareceu que o Barcelona havia vendido inicialmente 50% dos direitos do jogador ao Real Betis por 7,5 milhões de euros, antes de abrir mão de mais 30% no âmbito do acordo que permitiu encerrar o empréstimo de Vitor Roque e sua transferência para o Palmeiras, mantendo um percentual de 20% dos direitos econômicos.

Apesar do interesse de vários clubes da Premier League, como Newcastle e Aston Villa, este último desistiu da ideia de contratar o jogador após acertar com Alejandro Garnacho, enquanto o Newcastle continua acompanhando a situação, num momento em que a Roma parece a mais próxima de fechar a negociação.

O "Sport" acrescentou que Ezzalzouli também recebeu propostas do Campeonato Saudita, mas prefere continuar sua trajetória na Europa, enquanto o Barcelona não cogitou recontratá-lo neste verão, apesar do interesse de Hans Flick em reforçar a posição de ponta, depois que o clube conseguiu contratar Anthony Gordon e Karim Adeyemi.

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