A agência de dados Opta atribui poucas chances à seleção holandesa na Copa do Mundo de 2026, segundo sua última publicação. No entanto, a previsão é, de certa forma, animadora, se considerarmos o prognóstico da Copa do Mundo anterior.

Em 2022, a Argentina, que acabou se sagrando campeã mundial, foi considerada pela Opta como a oitava favorita. Desta vez, essa posição na lista de favoritos é ocupada pela Oranje, o que, considerando a previsão de quatro anos atrás, traz alguma esperança. A agência de dados atribui à equipe do técnico Ronald Koeman 3,6% de chance de conquistar o título.

Naquela ocasião, a França, finalista derrotada, era vista como a grande favorita, mas em 2026 esse título vai para a Espanha. Segundo a Opta, a atual campeã europeia tem 16,1% de chances de se tornar campeã mundial.

França (13%) e Inglaterra (11,2%) completam o top 3 dos favoritos. A Argentina (10,4%), em quarto lugar, é o primeiro país não europeu da lista. Nossos vizinhos do sul, da Bélgica, entram por pouco no top 10, com 2,4% de chance.

No entanto, os dados não dizem tudo, pois nas duas últimas edições da Copa do Mundo a Opta errou completamente. Em 2018, o Brasil foi apontado como grande favorito, mas chegou apenas às quartas de final, onde a Bélgica se mostrou superior.

Quem costuma acertar com mais frequência é o economista alemão Joachim Klement. Ele acertou os três últimos vencedores da Copa do Mundo e também divulgou sua previsão para este ano. Segundo ele, a seleção holandesa vai levar a taça para casa. Aqui, ele explica detalhadamente o motivo.