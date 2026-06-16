“A África vai vencer a África”... Resposta irônica de um responsável senegalês sobre o confronto com a França

Othman Sonko, presidente do Parlamento senegalês, fez declarações polêmicas antes do esperado confronto entre a seleção de seu país e a França na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, nos Estados Unidos e no México, afirmando que “a África acabará vencendo a África”, em referência às origens africanas de grande parte dos jogadores da seleção francesa.

De acordo com o jornal senegalês “Le Soleil”, Sonko afirmou que a partida que opõe o Senegal à França na primeira rodada do Grupo 9, que também inclui o Iraque e a Noruega, vai além de um confronto futebolístico, sendo um evento simbólico que reflete a profundidade dos laços históricos entre o continente africano e a Europa.

Sonko explicou: “Desejo a vitória do Senegal, como todos os meus compatriotas, mas o resultado final não diminui o simbolismo do encontro. Do ponto de vista político, seja quem for o vencedor, é a África que sairá vencedora”.

Ele acrescentou que a escalação da seleção francesa “mostra claramente o quanto o continente africano contribui para o futebol mundial”, exortando os africanos a reconhecerem seu verdadeiro valor: “Temos enormes recursos naturais e humanos, uma população majoritariamente jovem e uma localização geográfica privilegiada; tudo o que precisamos é acreditar em nossas capacidades”.

Sonko considera que o confronto entre França e Senegal reabre o debate sobre questões de imigração e as relações entre a África e o Ocidente, entendendo que o encontro “é mais do que apenas uma partida de futebol”, pois reflete o conflito de identidade e pertencimento e volta a levantar questões profundas sobre o lugar do continente no cenário mundial.