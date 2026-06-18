A África do Sul ultrapassa o Egito e a Tunísia em uma lista histórica da Copa do Mundo

A seleção da África do Sul subiu para o segundo lugar na lista das seleções africanas que mais receberam pênaltis na história da Copa do Mundo, nesta quinta-feira.

A África do Sul empatou em 1 a 1 com a República Tcheca, com um gol de pênalti marcado por Tebohu Mokwena aos 83 minutos, na segunda rodada do Grupo 1 da Copa do Mundo de 2026.

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Com isso, a seleção “Bafana Bafana” elevou seu total para três pênaltis na história de suas participações na Copa do Mundo, ficando isolada na segunda posição, atrás de Gana, líder africana com seis pênaltis, segundo a rede francesa “stats foot”.

Egito, Costa do Marfim, Nigéria, Senegal e Tunísia ocupam o segundo lugar, com dois pênaltis cada, enquanto a Argélia possui um pênalti.

Com esse resultado, a África do Sul conquistou seu primeiro ponto no grupo, mas continuou na última posição da classificação, atrás da República Tcheca no saldo de gols, e precisará vencer a Coreia do Sul na terceira rodada para manter suas chances de permanecer na Copa do Mundo.



