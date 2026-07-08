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A 14ª vítima... Mais um técnico deixa o cargo após a eliminação na Copa do Mundo

Portugal x Croácia
Portugal
Croácia
Copa do Mundo
Z. Dalic
R. Koeman
C. Queiroz
M. Bielsa
S. Lamouchi
H. Renard
J. Nagelsmann
J. Sellami
V. Petkovic
Portugal
Croácia
Canadá
Países Baixos
Argentina
França
Alemanha
Marrocos
Bósnia e Herzegovina

Após uma trajetória lendária

A série de demissões de treinadores das seleções nacionais continuou após o fim da participação na Copa do Mundo de 2026, depois que a Federação Croata de Futebol anunciou o fim da era do técnico Zlatko Dalić, tornando-o o 14º treinador a deixar o cargo desde o início do torneio.

A Federação Croata divulgou um comunicado oficial em sua conta na plataforma “X”, no qual afirmou: “Uma chegada modesta... uma jornada inesquecível... e uma despedida que nos enche de orgulho”, antes de agradecer a Dalić pelos cerca de nove anos em que conduziu a seleção a um dos períodos de maior sucesso de sua história.

O comunicado acrescentou: “Obrigado por tudo... pelas vitórias, pelas conquistas, pelas classificações para os torneios, pelas medalhas, pela união, pelo respeito e pela sua constante determinação em lutar pela Croácia dentro e fora de campo. Os resultados falam por si sobre suas habilidades como técnico, e o respeito que você conquistou dos jogadores, da comissão técnica e até mesmo dos adversários é a melhor prova da sua personalidade”.


Por sua vez, Dalić afirmou que a decisão de se despedir, que ele tomou, foi a mais difícil de sua carreira, dizendo: “Sempre disse que não há honra maior do que comandar a seleção do meu país, e não poderia ter tido um trabalho mais bonito ou de maior responsabilidade do que este. Quando assumi o cargo, acreditava na qualidade dos jogadores e em mim mesmo, mas nem ousava sonhar com tudo o que conquistamos ao longo de quase nove anos”.

E acrescentou: “Não consigo descrever o quanto me sinto orgulhoso de cada vitória, de cada classificação, das três medalhas e das noites históricas do futebol croata, como as vitórias sobre a Inglaterra e o Brasil na Copa do Mundo, mas o que mais me enche de orgulho é o espírito de união que criamos dentro da seleção e com o povo croata”.

O técnico croata agradeceu aos membros de sua comissão técnica, médica e administrativa, à diretoria da Federação, à torcida, à mídia e também à sua família, ressaltando que esses sucessos não teriam sido possíveis sem o apoio deles.

Ele também dedicou aos seus jogadores uma mensagem comovente, na qual disse: “Sinto-me muito privilegiado por ter comandado um grupo maravilhoso de jogadores e homens, desde nosso capitão Luka Modrić até os experientes que me acompanharam desde a Copa do Mundo da Rússia, passando pela nova geração que começou a assumir responsabilidades. Agradeço a eles por colocarem a Croácia acima de tudo e por sempre demonstrarem o que significa representar a seleção.”

Dalić revelou que recebeu um grande apoio nos últimos dias, o que o levou a repensar sua decisão de se afastar, mas sentiu que havia chegado o momento certo para encerrar essa etapa, acrescentando: “Parto com o coração cheio de orgulho, depois de ter contribuído para as maiores conquistas do futebol croata, e desejo ao meu sucessor, à seleção e ao futebol croata ainda mais sucessos”.


Dalic tornou-se o mais recente nome a se juntar à lista de treinadores que deixaram seus cargos após a Copa do Mundo, elevando o número para 13, após Sabri Lamouchi e Hervé Renard (Tunísia), Miroslav Kubík (República Tcheca), Steve Clarke (Escócia), Jamal Al-Salamy (Jordânia), Marcelo Bielsa (Uruguai), Ronald Koeman (Holanda), Julian Nagelsmann (Alemanha), Sebastián Picassisi (Equador), Vladimir Petković (Argélia), Hong Myung-bo (Coreia do Sul), Carlos Queiroz (Gana) e Javier Aguirre (México).

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