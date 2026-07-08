A 14ª vítima... Mais um técnico deixa o cargo após a eliminação na Copa do Mundo

A série de demissões de treinadores das seleções nacionais continuou após o fim da participação na Copa do Mundo de 2026, depois que a Federação Croata de Futebol anunciou o fim da era do técnico Zlatko Dalić, tornando-o o 14º treinador a deixar o cargo desde o início do torneio.

A Federação Croata divulgou um comunicado oficial em sua conta na plataforma “X”, no qual afirmou: “Uma chegada modesta... uma jornada inesquecível... e uma despedida que nos enche de orgulho”, antes de agradecer a Dalić pelos cerca de nove anos em que conduziu a seleção a um dos períodos de maior sucesso de sua história.

O comunicado acrescentou: “Obrigado por tudo... pelas vitórias, pelas conquistas, pelas classificações para os torneios, pelas medalhas, pela união, pelo respeito e pela sua constante determinação em lutar pela Croácia dentro e fora de campo. Os resultados falam por si sobre suas habilidades como técnico, e o respeito que você conquistou dos jogadores, da comissão técnica e até mesmo dos adversários é a melhor prova da sua personalidade”.



Por sua vez, Dalić afirmou que a decisão de se despedir, que ele tomou, foi a mais difícil de sua carreira, dizendo: “Sempre disse que não há honra maior do que comandar a seleção do meu país, e não poderia ter tido um trabalho mais bonito ou de maior responsabilidade do que este. Quando assumi o cargo, acreditava na qualidade dos jogadores e em mim mesmo, mas nem ousava sonhar com tudo o que conquistamos ao longo de quase nove anos”.

E acrescentou: “Não consigo descrever o quanto me sinto orgulhoso de cada vitória, de cada classificação, das três medalhas e das noites históricas do futebol croata, como as vitórias sobre a Inglaterra e o Brasil na Copa do Mundo, mas o que mais me enche de orgulho é o espírito de união que criamos dentro da seleção e com o povo croata”.

O técnico croata agradeceu aos membros de sua comissão técnica, médica e administrativa, à diretoria da Federação, à torcida, à mídia e também à sua família, ressaltando que esses sucessos não teriam sido possíveis sem o apoio deles.

Ele também dedicou aos seus jogadores uma mensagem comovente, na qual disse: “Sinto-me muito privilegiado por ter comandado um grupo maravilhoso de jogadores e homens, desde nosso capitão Luka Modrić até os experientes que me acompanharam desde a Copa do Mundo da Rússia, passando pela nova geração que começou a assumir responsabilidades. Agradeço a eles por colocarem a Croácia acima de tudo e por sempre demonstrarem o que significa representar a seleção.”

Dalić revelou que recebeu um grande apoio nos últimos dias, o que o levou a repensar sua decisão de se afastar, mas sentiu que havia chegado o momento certo para encerrar essa etapa, acrescentando: “Parto com o coração cheio de orgulho, depois de ter contribuído para as maiores conquistas do futebol croata, e desejo ao meu sucessor, à seleção e ao futebol croata ainda mais sucessos”.



Dalic tornou-se o mais recente nome a se juntar à lista de treinadores que deixaram seus cargos após a Copa do Mundo, elevando o número para 13, após Sabri Lamouchi e Hervé Renard (Tunísia), Miroslav Kubík (República Tcheca), Steve Clarke (Escócia), Jamal Al-Salamy (Jordânia), Marcelo Bielsa (Uruguai), Ronald Koeman (Holanda), Julian Nagelsmann (Alemanha), Sebastián Picassisi (Equador), Vladimir Petković (Argélia), Hong Myung-bo (Coreia do Sul), Carlos Queiroz (Gana) e Javier Aguirre (México).

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