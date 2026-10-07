Brasileirão - Rodada 29 7 de out. de 2026 - 19:00

Como assistir Vitória x Chapecoense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Vitória, o técnico Jair Ventura ainda não tem escalação confirmada para o confronto. Informações sobre lesionados e suspensos serão atualizadas conforme disponibilizadas pelo clube.

Na Chapecoense, o treinador Lacerda também não divulgou a lista de relacionados nem o provável time. Mais detalhes sobre a equipe visitante serão acrescentados à medida que o jogo se aproximar.

Retrospecto recente

O Vitória chega ao confronto com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas, somando uma vitória, um empate e três derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, e o time também foi superado pelo Atlético-MG por 1 a 2. A única vitória no período veio contra o Grêmio, por 1 a 0. Ao todo, o Vitória marcou seis gols e sofreu oito nesse recorte.

A Chapecoense apresenta desempenho semelhante em termos de consistência, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco rodadas. A equipe empatou com o Atlético-MG em 1 a 1 no jogo mais recente, e perdeu para o Internacional por 2 a 1. As vitórias vieram contra Corinthians, fora de casa, e São Paulo. A Chape marcou seis gols e cedeu sete no período.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, em abril de 2026, pelo Brasileirão, com a Chapecoense como mandante. Nos cinco jogos anteriores considerados, a Chapecoense leva vantagem com duas vitórias, contra uma do Vitória e dois empates. O retrospecto mostra um equilíbrio relativo, com os catarinenses pontuando melhor quando jogam em casa.

Classificação

No Brasileirão, o Vitória ocupa a 13ª posição, enquanto a Chapecoense está na lanterna, em 20º lugar. O resultado deste jogo tem implicações diretas na briga contra o rebaixamento para ambos os clubes.

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