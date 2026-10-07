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Vitória x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Vitória x Chapecoense
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Saiba onde vai passar o jogo entre Vitória e Chapecoense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vitória x Chapecoense

Técnico

  • J. Ventura

No Vitória, o técnico Jair Ventura ainda não tem escalação confirmada para o confronto. Informações sobre lesionados e suspensos serão atualizadas conforme disponibilizadas pelo clube.

Na Chapecoense, o treinador Lacerda também não divulgou a lista de relacionados nem o provável time. Mais detalhes sobre a equipe visitante serão acrescentados à medida que o jogo se aproximar.

Retrospecto recente

VIT

VIT - Sequência

CAM
D2-1
VAS
D0-2
GRE
V1-0
MIR
E2-2
CRU
D1-3
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CHA

CHA - Sequência

SAP
V1-0
GRE
D3-1
COR
V1-2
INT
D1-2
CAM
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Vitória chega ao confronto com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas, somando uma vitória, um empate e três derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, e o time também foi superado pelo Atlético-MG por 1 a 2. A única vitória no período veio contra o Grêmio, por 1 a 0. Ao todo, o Vitória marcou seis gols e sofreu oito nesse recorte.

A Chapecoense apresenta desempenho semelhante em termos de consistência, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco rodadas. A equipe empatou com o Atlético-MG em 1 a 1 no jogo mais recente, e perdeu para o Internacional por 2 a 1. As vitórias vieram contra Corinthians, fora de casa, e São Paulo. A Chape marcou seis gols e cedeu sete no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VitóriaEmpateChapecoense
1
3
1
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
Série B
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
3
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
Série B
Vitória badge
Vitória
VIT
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Série B
Vitória badge
Vitória
VIT
0
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Série B
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, em abril de 2026, pelo Brasileirão, com a Chapecoense como mandante. Nos cinco jogos anteriores considerados, a Chapecoense leva vantagem com duas vitórias, contra uma do Vitória e dois empates. O retrospecto mostra um equilíbrio relativo, com os catarinenses pontuando melhor quando jogam em casa.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
5
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2813694240+245
V
D
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2812793732+543
V
E
V
D
V
8
SantosSantosSAN
2811894341+241
V
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
São PauloSão PauloSAP
28106123332+136
D
V
D
V
V
11
BragantinoBragantinoBGT
28106123332+136
D
D
E
D
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2896132842-1433
D
E
V
D
D
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2888122932-332
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2878133038-829
E
D
D
D
V
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Vitória ocupa a 13ª posição, enquanto a Chapecoense está na lanterna, em 20º lugar. O resultado deste jogo tem implicações diretas na briga contra o rebaixamento para ambos os clubes.

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