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Série B
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Vila Nova-GO x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Vila Nova-GO x Sport
Vila Nova-GO
Sport
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Vila Nova-GO e Sport, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 21

Como assistir Vila Nova-GO x Sport online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Vila Nova-GO x Sport

4-1-4-1
Vila Nova-GO crest
Vila Nova-GO
VLN
Formação
Sport crest
Sport
SPO
4-2-3-1
1Helton Leite23Breno Augusto4D. Mendes6Higor20N. Camargo17Everton99Janderson5J. Vieira21H. Meritao10Marquinhos7Andre Luis26T. Couto33K. Almeida68Augusto3M. Ajul60Felipinho23Z. Gabriel30C. Barletta20D. Hernandez29Willian25Clayson9P. Perotti
Sport crest
Sport
SPO
4-1-4-1
Vila Nova-GO

Time titular

Sport

Reservas

Técnico

  • G. Ferreira
  • G. Dal Pozzo

O técnico Guto Ferreira não divulgou informações sobre desfalques ou escalação provável para o Vila Nova. A comissão técnica deve definir o time mais próximo ao dia do jogo. No Sport, o treinador Gilmar Dal Pozzo também não confirmou baixas ou a formação titular. Atualizações sobre os dois elencos serão incluídas conforme se aproximar o horário da partida.

Retrospecto recente

VLN

VLN - Sequência

SAB
V2-1
JUV
D1-0
CRI
D2-0
FOR
V2-1
CRB
D2-0
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SPO

SPO - Sequência

CRI
D1-0
BSP
E3-3
OPF
E2-2
GOI
E1-1
CUI
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Vila Nova soma dois triunfos, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. O time venceu o Fortaleza por 2 a 1, mas perdeu para o CRB por 2 a 0 na rodada mais recente. Ao longo das cinco partidas, o clube goiano marcou sete gols e sofreu seis. O padrão oscilante — vitória seguida de derrota — tem sido uma constante no período.

O Sport não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos, mas também não venceu nenhum deles. O time empatou em todos: 1 a 1 com Cuiabá, 1 a 1 com Goiás, 2 a 2 com Operário-PR e 3 a 3 com Botafogo-SP. A única derrota no recorte veio antes dessa sequência, por 1 a 0 diante do Criciúma. Ao todo, o Sport marcou oito gols e sofreu oito nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Vila Nova-GOEmpateSport
1
1
3
Série B
Sport badge
Sport
SPO
1
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
1
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
2
Sport badge
Sport
SPO
0
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
2
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
Sport badge
Sport
SPO
1
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
1
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre as equipes foi em abril de 2026, pela Série B, quando Sport e Vila Nova ficaram no empate por 1 a 1. Nos quatro confrontos anteriores ao mais recente, o Sport levou a melhor em três ocasiões — incluindo vitórias por 2 a 0 em 2024 e por 1 a 0 em 2023 — enquanto o Vila Nova venceu uma vez, também por 2 a 0, em agosto de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2011722312+1140
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2010552212+1035
V
D
V
V
E
3
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2010462319+434
V
D
V
D
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
7
SportSportSPO
2171132619+732
V
E
E
E
E
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
208752320+331
V
V
E
V
D
9
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
10
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
11
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2061041918+128
E
V
E
E
D
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
217682622+427
V
D
V
E
E
14
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
15
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
16
CuiabáCuiabáCUI
2051051515025
E
D
D
E
V
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
2055102127-620
D
V
E
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a 5ª posição, dentro do grupo de acesso, enquanto o Sport aparece em 11º lugar.

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