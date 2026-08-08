Série B - Rodada 21 8 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Vila Nova-GO x Sport online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Guto Ferreira não divulgou informações sobre desfalques ou escalação provável para o Vila Nova. A comissão técnica deve definir o time mais próximo ao dia do jogo. No Sport, o treinador Gilmar Dal Pozzo também não confirmou baixas ou a formação titular. Atualizações sobre os dois elencos serão incluídas conforme se aproximar o horário da partida.

Retrospecto recente

O Vila Nova soma dois triunfos, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. O time venceu o Fortaleza por 2 a 1, mas perdeu para o CRB por 2 a 0 na rodada mais recente. Ao longo das cinco partidas, o clube goiano marcou sete gols e sofreu seis. O padrão oscilante — vitória seguida de derrota — tem sido uma constante no período.

O Sport não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos, mas também não venceu nenhum deles. O time empatou em todos: 1 a 1 com Cuiabá, 1 a 1 com Goiás, 2 a 2 com Operário-PR e 3 a 3 com Botafogo-SP. A única derrota no recorte veio antes dessa sequência, por 1 a 0 diante do Criciúma. Ao todo, o Sport marcou oito gols e sofreu oito nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes foi em abril de 2026, pela Série B, quando Sport e Vila Nova ficaram no empate por 1 a 1. Nos quatro confrontos anteriores ao mais recente, o Sport levou a melhor em três ocasiões — incluindo vitórias por 2 a 0 em 2024 e por 1 a 0 em 2023 — enquanto o Vila Nova venceu uma vez, também por 2 a 0, em agosto de 2024.

Classificação

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a 5ª posição, dentro do grupo de acesso, enquanto o Sport aparece em 11º lugar.

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