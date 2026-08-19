Série B - Rodada 23 19 de ago. de 2026 - 19:30

Como assistir Vila Nova-GO x Ponte Preta online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Guto Ferreira não divulgou o time provável do Vila Nova, e não há registros de lesões ou suspensões confirmadas no elenco até o momento. Atualizações devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

Na Ponte Preta, Marcio Zanardi também não confirmou a escalação. Não há informações disponíveis sobre desfalques por contusão ou punição. O boletim médico e a lista definitiva de relacionados serão acrescidos quando disponibilizados pelo clube.

Retrospecto recente

O Vila Nova somou dois triunfos, uma igualdade e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B, registrando um aproveitamento irregular, mas com o momento atual favorável. A vitória mais recente foi sobre o Atlético-GO por 2 a 0, fora de casa. Antes disso, o time perdeu para o Sport por 1 a 0 e cedeu 2 a 0 ao CRB. No total, a equipe marcou quatro gols e sofreu seis nessa sequência.

A Ponte Preta, por sua vez, acumula um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos, com apenas uma vitória no período. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Náutico. A campanha inclui ainda uma derrota por 2 a 0 para o Ceará e outra por 3 a 2 para o Operário-PR. A equipe balançou as redes seis vezes, mas cedeu sete gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Vila Nova por 1 a 0 jogando no estádio da Ponte Preta. Nos últimos cinco duelos entre as equipes, o Vila Nova venceu duas vezes, a Ponte Preta somou duas vitórias e houve um empate. O histórico recente aponta para um equilíbrio entre as equipes, com placares geralmente apertados.

Classificação

Na Série B, o Vila Nova ocupa a 3ª colocação, enquanto a Ponte Preta figura na 20ª posição, a última da tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.