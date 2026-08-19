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Série B
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Vila Nova-GO x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Vila Nova-GO x Ponte Preta
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Ponte Preta
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Série B - Rodada 23

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vila Nova-GO x Ponte Preta

Vila Nova-GO crest
Vila Nova-GO
VLN
Formação
Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON

Técnico

  • G. Ferreira

O técnico Guto Ferreira não divulgou o time provável do Vila Nova, e não há registros de lesões ou suspensões confirmadas no elenco até o momento. Atualizações devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

Na Ponte Preta, Marcio Zanardi também não confirmou a escalação. Não há informações disponíveis sobre desfalques por contusão ou punição. O boletim médico e a lista definitiva de relacionados serão acrescidos quando disponibilizados pelo clube.

Retrospecto recente

VLN

VLN - Sequência

CRI
D2-0
FOR
V2-1
CRB
D2-0
SPO
D0-1
ATG
V0-2
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
PON

PON - Sequência

GOI
D1-2
OPF
D3-2
ATH
E1-1
CEA
D2-0
NAU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Vila Nova somou dois triunfos, uma igualdade e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B, registrando um aproveitamento irregular, mas com o momento atual favorável. A vitória mais recente foi sobre o Atlético-GO por 2 a 0, fora de casa. Antes disso, o time perdeu para o Sport por 1 a 0 e cedeu 2 a 0 ao CRB. No total, a equipe marcou quatro gols e sofreu seis nessa sequência.

A Ponte Preta, por sua vez, acumula um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos, com apenas uma vitória no período. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Náutico. A campanha inclui ainda uma derrota por 2 a 0 para o Ceará e outra por 3 a 2 para o Operário-PR. A equipe balançou as redes seis vezes, mas cedeu sete gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Vila Nova-GOEmpatePonte Preta
2
1
2
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
1
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
2
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
FJ
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
2
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
1
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
FJ
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Vila Nova por 1 a 0 jogando no estádio da Ponte Preta. Nos últimos cinco duelos entre as equipes, o Vila Nova venceu duas vezes, a Ponte Preta somou duas vitórias e houve um empate. O histórico recente aponta para um equilíbrio entre as equipes, com placares geralmente apertados.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2212732414+1043
V
D
E
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2312652412+1242
V
E
V
V
D
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2211472925+437
V
D
D
V
D
4
FortalezaFortalezaFOR
2210662420+436
E
E
V
D
V
5
Operário-PROperário-PROPF
2210573030035
D
D
D
V
E
6
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
229763220+1234
E
D
V
D
D
8
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2281042419+534
V
V
E
V
E
9
CRBCRBCRB
229673232033
E
V
V
V
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
238962423+133
E
D
E
V
V
11
GoiásGoiásGOI
239592228-632
D
D
V
D
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
238692726+130
V
E
E
E
V
15
CuiabáCuiabáCUI
2261151917+229
V
E
E
D
D
16
CearáCearáCEA
2367102329-625
D
D
V
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2265112329-623
V
D
D
V
E
18
LondrinaLondrinaLON
2356122834-621
E
D
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2225151636-2011
D
D
V
D
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na Série B, o Vila Nova ocupa a 3ª colocação, enquanto a Ponte Preta figura na 20ª posição, a última da tabela.

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