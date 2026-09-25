Série B - Rodada 30 25 de set. de 2026 - 19:30

Como assistir Vila Nova-GO x Londrina online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Vila Nova, o técnico Guto Ferreira não divulgou o provável time titular, assim como a lista de lesionados e suspensos. Mais informações devem ser confirmadas próximo ao horário da partida.

No Londrina, Rogério Micale também não divulgou escalação ou baixas. Atualizações sobre o elenco disponível serão acrescentadas conforme o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

O Vila Nova chega ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A campanha mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, e o time também registrou um triunfo expressivo por 2 a 0 diante do Goiás. A única mancha nesse período foi a pesada derrota por 5 a 0 para o Athletic Club-MG. No total, o time marcou seis gols e sofreu sete nesse recorte.

O Londrina apresenta desempenho irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, mas antes disso o time havia goleado o Ponte Preta por 6 a 0. O Tubarão marcou dez gols e sofreu cinco nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Vila Nova por 1 a 0 jogando como visitante em Londrina. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Vila Nova soma duas vitórias, contra uma do Londrina, com dois empates no período. O aproveitamento recente favorece o time goiano na série histórica entre as equipes.

Classificação

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a liderança da competição, enquanto o Londrina figura na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O confronto tem peso diferente para cada lado: o time da casa quer consolidar a ponta, enquanto os visitantes precisam urgentemente de pontos para sair da degola.

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