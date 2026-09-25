Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Série B
team-logoVila Nova-GO
team-logoLondrina
Assista aqui! Disney+
GOAL-e
Com a ajuda da

Vila Nova-GO x Londrina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Vila Nova-GO x Londrina
Vila Nova-GO
Londrina
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Vila Nova-GO e Londrina, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Série B - Rodada 30

Como assistir Vila Nova-GO x Londrina online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vila Nova-GO x Londrina

Técnico

  • G. Ferreira

No Vila Nova, o técnico Guto Ferreira não divulgou o provável time titular, assim como a lista de lesionados e suspensos. Mais informações devem ser confirmadas próximo ao horário da partida.

No Londrina, Rogério Micale também não divulgou escalação ou baixas. Atualizações sobre o elenco disponível serão acrescentadas conforme o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

VLN

VLN - Sequência

CEA
V2-0
ATH
D5-0
GOI
V2-0
AVF
E1-1
AMM
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
LON

LON - Sequência

JUV
E0-0
OPF
D1-2
SAB
V1-2
PON
V6-0
FOR
D1-2
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Vila Nova chega ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A campanha mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, e o time também registrou um triunfo expressivo por 2 a 0 diante do Goiás. A única mancha nesse período foi a pesada derrota por 5 a 0 para o Athletic Club-MG. No total, o time marcou seis gols e sofreu sete nesse recorte.

O Londrina apresenta desempenho irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, mas antes disso o time havia goleado o Ponte Preta por 6 a 0. O Tubarão marcou dez gols e sofreu cinco nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Vila Nova-GOEmpateLondrina
2
2
1
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
0
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
1
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
4
Londrina badge
Londrina
LON
1
FJ
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
1
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
2
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
2
FJ
7Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Vila Nova por 1 a 0 jogando como visitante em Londrina. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Vila Nova soma duas vitórias, contra uma do Londrina, com dois empates no período. O aproveitamento recente favorece o time goiano na série histórica entre as equipes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2915684131+1051
V
E
V
D
V
2
FortalezaFortalezaFOR
2914963324+951
V
E
V
V
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2914874927+2250
D
E
V
V
V
4
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
5
Operário-PROperário-PROPF
2913884136+547
V
E
V
V
E
6
CriciúmaCriciúmaCRI
2913882827+147
D
D
D
V
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
8
CRBCRBCRB
29136104241+145
D
V
D
V
V
9
SportSportSPO
29111173929+1044
V
D
V
D
D
10
CuiabáCuiabáCUI
29101363022+843
V
E
V
D
V
11
GoiásGoiásGOI
29126113035-542
V
V
D
D
V
12
São BernardoSão BernardoSAB
29118104031+941
V
V
D
V
D
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
14
NáuticoNáuticoNAU
29108113536-138
D
E
D
V
V
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2986153038-830
D
E
D
D
D
18
LondrinaLondrinaLON
2977153941-228
D
V
V
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2934221762-4513
V
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a liderança da competição, enquanto o Londrina figura na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O confronto tem peso diferente para cada lado: o time da casa quer consolidar a ponta, enquanto os visitantes precisam urgentemente de pontos para sair da degola.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google