Série B - Rodada 27 10 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Vila Nova-GO x Goiás online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Vila Nova, o técnico Guto Ferreira comanda a preparação da equipe para o clássico. Não há informações disponíveis sobre prováveis escalações, lesões ou suspensões no momento, e esses dados serão atualizados conforme se aproxima o início da partida.

No Goiás, Mozart segue à frente do grupo esmeraldino. Da mesma forma, as informações sobre desfalques e a provável formação inicial ainda não foram divulgadas, e qualquer atualização será incluída antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Vila Nova registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Série B. A equipe de Guto Ferreira acumulou boas atuações no período, incluindo uma goleada por 6 a 0 sobre o Ponte Preta, mas foi derrotada de forma pesada pelo Athletic Club-MG por 5 a 0 na rodada mais recente. No total, o Vila Nova marcou 10 gols e sofreu 6 nesse recorte.

O Goiás, por sua vez, soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos. A equipe venceu o São Bernardo por 2 a 1, mas perdeu para Fortaleza, Juventude e Criciúma, todas por 1 a 0. O time de Mozart marcou 4 gols e sofreu 4 no período, com dificuldades para encadear resultados positivos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Goiás por 1 a 0 atuando como mandante. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Goiás venceu dois, o Vila Nova venceu um e houve dois empates, com um total de 6 gols marcados no período.

Classificação

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a quinta posição, enquanto o Goiás aparece na 13ª colocação.

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