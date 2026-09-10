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Vila Nova-GO x Goiás: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Vila Nova-GO x Goiás
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Série B - Rodada 27

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vila Nova-GO x Goiás

Técnico

  • G. Ferreira

No Vila Nova, o técnico Guto Ferreira comanda a preparação da equipe para o clássico. Não há informações disponíveis sobre prováveis escalações, lesões ou suspensões no momento, e esses dados serão atualizados conforme se aproxima o início da partida.

No Goiás, Mozart segue à frente do grupo esmeraldino. Da mesma forma, as informações sobre desfalques e a provável formação inicial ainda não foram divulgadas, e qualquer atualização será incluída antes do apito inicial.

Retrospecto recente

VLN

VLN - Sequência

ATG
V0-2
PON
V6-0
OPF
E0-0
CEA
V2-0
ATH
D5-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
GOI

GOI - Sequência

CRI
D1-0
JUV
D0-1
CUI
E1-1
SAB
V2-1
FOR
D0-1
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Vila Nova registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Série B. A equipe de Guto Ferreira acumulou boas atuações no período, incluindo uma goleada por 6 a 0 sobre o Ponte Preta, mas foi derrotada de forma pesada pelo Athletic Club-MG por 5 a 0 na rodada mais recente. No total, o Vila Nova marcou 10 gols e sofreu 6 nesse recorte.

O Goiás, por sua vez, soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos. A equipe venceu o São Bernardo por 2 a 1, mas perdeu para Fortaleza, Juventude e Criciúma, todas por 1 a 0. O time de Mozart marcou 4 gols e sofreu 4 no período, com dificuldades para encadear resultados positivos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Vila Nova-GOEmpateGoiás
1
2
2
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
1
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
Goiano
Goiás badge
Goiás
GOI
1
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
2
Goiás badge
Goiás
GOI
0
FJ
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
2
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
2
FJ
Goiano
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
Goiás badge
Goiás
GOI
0
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Goiás por 1 a 0 atuando como mandante. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Goiás venceu dois, o Vila Nova venceu um e houve dois empates, com um total de 6 gols marcados no período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2714853015+1550
V
E
E
V
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2714764724+2349
V
V
V
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2713863022+847
V
V
E
V
E
4
CriciúmaCriciúmaCRI
2713862821+747
D
V
D
D
E
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2613583730+744
D
V
E
V
V
6
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
27111063226+643
V
E
V
V
E
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
CuiabáCuiabáCUI
2791262621+539
V
D
V
E
V
10
SportSportSPO
2691163426+838
D
D
V
D
V
11
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2791083130+137
D
V
D
D
D
13
GoiásGoiásGOI
26106102531-636
D
V
E
D
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
269893629+735
V
D
E
E
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2787123032-231
D
D
D
D
E
16
CearáCearáCEA
2787122835-731
D
V
D
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2785142835-729
D
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2657143038-822
D
E
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2745182146-2517
V
D
V
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2624201654-3810
D
D
D
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a quinta posição, enquanto o Goiás aparece na 13ª colocação.

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