Série B - Rodada 25 30 de ago. de 2026 - 17:30

Como assistir Vila Nova-GO x Ceará online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Vila Nova, o técnico Guto Ferreira não teve escalação provável divulgada e não há registros de lesionados ou suspensos no elenco até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Ceará, Daniel Paulista também não divulgou o time provável. Não há confirmações sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

O Vila Nova soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B, com um retrospecto de gols bastante expressivo. A vitória mais recente antes do empate foi a goleada por 6 a 0 sobre a Ponte Preta, resultado que chamou atenção na competição. No total desse período, o time goiano marcou oito gols e sofreu dois, o que evidencia solidez defensiva combinada com poder de fogo no ataque.

O Ceará registra três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Londrina por 2 a 1 na rodada mais recente, mas as derrotas para Náutico e Cuiabá, ambas com placar de 1 a 0 e 3 a 1 respectivamente, mostram uma equipe que oscila. Nos cinco jogos, o Ceará marcou dez gols e sofreu oito, números que refletem um time que ataca mas tem dificuldades para manter a consistência defensiva.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes terminou em empate por 3 a 3, com o Ceará como mandante, em abril de 2026 pela Série B. Nos cinco últimos encontros, o Ceará venceu duas vezes, o Vila Nova ganhou duas, e houve um empate. O retrospecto inclui uma vitória expressiva do Ceará por 4 a 0 em setembro de 2024, além de dois triunfos do Vila Nova por 3 a 2 e 3 a 1.

Classificação

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a quarta posição, dentro do grupo de acesso, enquanto o Ceará figura na 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

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