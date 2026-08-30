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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vila Nova-GO x Ceará

Vila Nova-GO crest
Vila Nova-GO
VLN
Formação
Ceará crest
Ceará
CEA
Ceará crest
Ceará
CEA

Técnico

  • G. Ferreira

No Vila Nova, o técnico Guto Ferreira não teve escalação provável divulgada e não há registros de lesionados ou suspensos no elenco até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Ceará, Daniel Paulista também não divulgou o time provável. Não há confirmações sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

VLN

VLN - Sequência

CRB
D2-0
SPO
D0-1
ATG
V0-2
PON
V6-0
OPF
E0-0
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
CEA

CEA - Sequência

SAB
V3-4
PON
V2-0
CUI
D1-3
NAU
D1-0
LON
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Vila Nova soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B, com um retrospecto de gols bastante expressivo. A vitória mais recente antes do empate foi a goleada por 6 a 0 sobre a Ponte Preta, resultado que chamou atenção na competição. No total desse período, o time goiano marcou oito gols e sofreu dois, o que evidencia solidez defensiva combinada com poder de fogo no ataque.

O Ceará registra três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Londrina por 2 a 1 na rodada mais recente, mas as derrotas para Náutico e Cuiabá, ambas com placar de 1 a 0 e 3 a 1 respectivamente, mostram uma equipe que oscila. Nos cinco jogos, o Ceará marcou dez gols e sofreu oito, números que refletem um time que ataca mas tem dificuldades para manter a consistência defensiva.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Vila Nova-GOEmpateCeará
2
1
2
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
3
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
3
FJ
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
4
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
3
Ceará badge
Ceará
CEA
2
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
3
Ceará badge
Ceará
CEA
1
FJ
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
1
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
9Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as duas equipes terminou em empate por 3 a 3, com o Ceará como mandante, em abril de 2026 pela Série B. Nos cinco últimos encontros, o Ceará venceu duas vezes, o Vila Nova ganhou duas, e houve um empate. O retrospecto inclui uma vitória expressiva do Ceará por 4 a 0 em setembro de 2024, além de dois triunfos do Vila Nova por 3 a 2 e 3 a 1.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2413652613+1345
V
V
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2412842517+844
D
E
V
D
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2512764122+1943
V
V
V
E
D
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2412573525+1041
E
V
V
D
D
5
FortalezaFortalezaFOR
2411762721+640
V
E
E
E
V
6
SportSportSPO
2591153324+938
D
V
D
V
V
7
CRBCRBCRB
2410683534+136
D
V
E
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2410683031-136
E
D
D
D
D
9
GoiásGoiásGOI
2510692530-536
V
E
D
D
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
249962723+436
V
E
D
E
V
11
CuiabáCuiabáCUI
2581252319+436
V
E
V
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
259793028+234
V
E
V
E
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2581072627-134
D
D
D
V
V
14
São BernardoSão BernardoSAB
258893429+532
D
E
E
D
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2587102928+131
D
D
E
V
V
16
AvaíAvaíAVF
2485112730-329
V
V
V
D
D
17
CearáCearáCEA
2477102530-528
V
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2425171642-2611
D
D
D
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2424181650-3410
D
D
E
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a quarta posição, dentro do grupo de acesso, enquanto o Ceará figura na 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

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