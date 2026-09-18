Série B - Rodada 29 18 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Vila Nova-GO x América-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Vila Nova, o técnico Guto Ferreira comanda a equipe sem informações divulgadas sobre desfalques ou escalação provável até o momento. Mais detalhes devem ser acrescentados conforme a partida se aproxima.

No América-MG, Umberto Louzer também não tem dados de baixas ou provável time confirmados. As atualizações sobre os dois elencos serão incluídas à medida que as informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

O Vila Nova chega ao jogo com campanha recente de dois triunfos, dois empates e uma derrota nas últimas cinco rodadas da Série B. A equipe goiana goleou o Goiás por 2 a 0 e venceu o Ceará pelo mesmo placar, mas sofreu uma pesada derrota de 5 a 0 diante do Athletic Club-MG. No total, o time balançou as redes sete vezes e sofreu sete gols nesse período.

O América-MG apresenta desempenho irregular, com dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco jogos. O Coelho bateu o Náutico por 2 a 1 e o Ponte Preta por 2 a 0, mas perdeu para São Bernardo, CRB e Sport, concedendo oito gols nessas três partidas. Ao todo, o time mineiro marcou quatro e sofreu dez gols no recorte recente.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Vila Nova por 2 a 1 jogando como visitante no estádio do América-MG. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Vila Nova venceu três vezes, o América-MG ganhou uma e houve um empate. O saldo de gols favorece o time goiano, que marcou oito contra seis do Coelho nesse período.

Classificação

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a terceira posição, enquanto o América-MG figura na 19ª colocação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.