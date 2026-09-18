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Vila Nova-GO x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Vila Nova-GO x América-MG
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Série B - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vila Nova-GO x América-MG

Técnico

  • G. Ferreira

No Vila Nova, o técnico Guto Ferreira comanda a equipe sem informações divulgadas sobre desfalques ou escalação provável até o momento. Mais detalhes devem ser acrescentados conforme a partida se aproxima.

No América-MG, Umberto Louzer também não tem dados de baixas ou provável time confirmados. As atualizações sobre os dois elencos serão incluídas à medida que as informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

VLN

VLN - Sequência

OPF
E0-0
CEA
V2-0
ATH
D5-0
GOI
V2-0
AVF
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
AMM

AMM - Sequência

SPO
D3-0
PON
V2-0
CRB
D3-1
NAU
V2-1
SAB
D0-2
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Vila Nova chega ao jogo com campanha recente de dois triunfos, dois empates e uma derrota nas últimas cinco rodadas da Série B. A equipe goiana goleou o Goiás por 2 a 0 e venceu o Ceará pelo mesmo placar, mas sofreu uma pesada derrota de 5 a 0 diante do Athletic Club-MG. No total, o time balançou as redes sete vezes e sofreu sete gols nesse período.

O América-MG apresenta desempenho irregular, com dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco jogos. O Coelho bateu o Náutico por 2 a 1 e o Ponte Preta por 2 a 0, mas perdeu para São Bernardo, CRB e Sport, concedendo oito gols nessas três partidas. Ao todo, o time mineiro marcou quatro e sofreu dez gols no recorte recente.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Vila Nova-GOEmpateAmérica-MG
2
1
2
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
1
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
2
FJ
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
1
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
1
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
América-MG badge
América-MG
AMM
3
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
1
América-MG badge
América-MG
AMM
0
FJ
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
3
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
1
FJ
5Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Vila Nova por 2 a 1 jogando como visitante no estádio do América-MG. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Vila Nova venceu três vezes, o América-MG ganhou uma e houve um empate. O saldo de gols favorece o time goiano, que marcou oito contra seis do Coelho nesse período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2814864825+2350
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2814863017+1350
D
V
E
E
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2814684031+948
E
V
D
V
E
4
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
28121063626+1046
V
V
E
V
V
7
CRBCRBCRB
2813694240+245
V
D
V
V
D
8
Operário-PROperário-PROPF
2812883936+344
E
V
V
E
E
9
SportSportSPO
28101173728+941
D
V
D
D
V
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
28101083330+340
V
D
V
D
D
11
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
12
GoiásGoiásGOI
28116112834-639
V
D
D
V
E
13
São BernardoSão BernardoSAB
28108103931+838
V
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
28108103533+238
E
D
V
V
E
15
CearáCearáCEA
2888122936-732
E
D
V
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2887133135-431
D
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2886142936-730
E
D
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2877143839-128
V
V
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2845192148-2717
D
V
D
V
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2824221662-4610
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a terceira posição, enquanto o América-MG figura na 19ª colocação.

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