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Viktoria Plzen x Levski Sofia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

Viktoria Plzen x Levski Sofia
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Levski Sofia
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Saiba onde vai passar o jogo entre Viktoria Plzen e Levski Sofia, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Viktoria Plzen x Levski Sofia

Técnico

  • R. Kovac

O técnico Radoslav Kovac não divulgou a escalação provável do Viktoria Plzen para este confronto, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Levski Sofia, Julio Velazquez também não confirmou o time titular nem apresentou baixas oficiais. A comissão técnica deve definir a escalação com base na sequência de jogos recentes da equipe búlgara.

Retrospecto recente

VPL

VPL - Sequência

GIL
D0-3
SLP
D2-1
BOL
V3-0
FTC
D2-1
JAB
V2-3
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LES

LES - Sequência

BOV
E0-0
SAL
D0-1
CMV
V0-2
NEC
E1-1
SPP
V0-2
Gol marcado (sofrido)
5/2
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Viktoria Plzen registra duas vitórias, zero empates e três derrotas nas últimas cinco partidas. A equipe venceu o Jablonec por 3 a 2 fora de casa no campeonato tcheco, mas perdeu para o Ferencváros por 2 a 1 na Liga Europa na rodada anterior. As duas derrotas europeias da sequência — incluindo o 0 a 3 para o Union Saint-Gilloise — evidenciam as dificuldades do time nas competições continentais. O Plzen marcou oito gols e sofreu nove nos últimos cinco jogos.

O Levski Sofia tem um aproveitamento melhor no mesmo período, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe búlgara empatou por 1 a 1 com o NEC Nijmegen na Liga Europa e venceu o Spartak Pleven por 2 a 0 na Copa. A única derrota do recorte foi o 0 a 1 sofrido diante do Salzburg na Liga Europa. O Levski marcou quatro gols e sofreu três nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Viktoria PlzenEmpateLevski Sofia
0
1
0
Amistosos de clubes
Levski Sofia badge
Levski Sofia
LES
3
Viktoria Plzen badge
Viktoria Plzen
VPL
3
FJ
3Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único encontro registrado entre os dois clubes aconteceu em 30 de janeiro de 2013, em um amistoso que terminou empatado em 3 a 3, com o Levski Sofia como mandante. Não há histórico de confrontos em competições oficiais entre Viktoria Plzen e Levski Sofia.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Viktoria Plzen ocupa a 31ª posição, enquanto o Levski Sofia está em 24º lugar.

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