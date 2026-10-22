Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 15:00 Doosan Arena Plzen

Como assistir Viktoria Plzen x Levski Sofia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Radoslav Kovac não divulgou a escalação provável do Viktoria Plzen para este confronto, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Levski Sofia, Julio Velazquez também não confirmou o time titular nem apresentou baixas oficiais. A comissão técnica deve definir a escalação com base na sequência de jogos recentes da equipe búlgara.

Retrospecto recente

O Viktoria Plzen registra duas vitórias, zero empates e três derrotas nas últimas cinco partidas. A equipe venceu o Jablonec por 3 a 2 fora de casa no campeonato tcheco, mas perdeu para o Ferencváros por 2 a 1 na Liga Europa na rodada anterior. As duas derrotas europeias da sequência — incluindo o 0 a 3 para o Union Saint-Gilloise — evidenciam as dificuldades do time nas competições continentais. O Plzen marcou oito gols e sofreu nove nos últimos cinco jogos.

O Levski Sofia tem um aproveitamento melhor no mesmo período, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe búlgara empatou por 1 a 1 com o NEC Nijmegen na Liga Europa e venceu o Spartak Pleven por 2 a 0 na Copa. A única derrota do recorte foi o 0 a 1 sofrido diante do Salzburg na Liga Europa. O Levski marcou quatro gols e sofreu três nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O único encontro registrado entre os dois clubes aconteceu em 30 de janeiro de 2013, em um amistoso que terminou empatado em 3 a 3, com o Levski Sofia como mandante. Não há histórico de confrontos em competições oficiais entre Viktoria Plzen e Levski Sofia.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o Viktoria Plzen ocupa a 31ª posição, enquanto o Levski Sofia está em 24º lugar.

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