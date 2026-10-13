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Liga dos Campeões
team-logoViking
Lyse Arena
team-logoBayern de Munique
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Viking x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Viking x Bayern de Munique
Viking
Bayern de Munique
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Viking e Bayern de Munique, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Lyse Arena

Como assistir Viking x Bayern de Munique online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Viking x Bayern de Munique

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
page.match.formation.title
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeK. HaugenK. HaugenG. StensnessG. StensnessH. FalchenerH. FalchenerH. HeggheimH. Heggheimteam-logoH. BjoerdalK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. BellP. ChristiansenP. ChristiansenZ. TripicZ. TripicE. BotheimE. BotheimJ. UrbigJ. UrbigM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahN. BrownN. BrownL. DiazL. DiazL. KarlL. KarlT. BischofT. BischofM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
4-3-3
Viking

Time titular

Bayern de Munique

Reservas

Técnico

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Morten Jensen deve escalar o Viking com Arild Oestboe no gol, linha defensiva formada por Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness e Henrik Heggheim, e meio-campo e ataque com Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripic, Peter Christiansen e Henrik Roervik Bjoerdal. O lado norueguês enfrenta a partida com um grupo considerável de desfalques: Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino e Martin Roseth estão todos fora.

No Bayern, Vincent Kompany deve manter Manuel Neuer na meta, apesar do erro custoso na última rodada do Bundesliga. A defesa projetada conta com Jonathan Tah, Konrad Laimer, Dayot Upamecano e Alphonso Davies. O meio-campo deve ser composto por Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic e Joshua Kimmich, com Luis Diaz, Michael Olise e Harry Kane no ataque. Jamal Musiala e David Santos Daiber são os desfalques confirmados dos visitantes.

Retrospecto recente

VIK

VIK - Sequência

STU
D3-1
KBK
V8-1
LIL
V3-0
MAD
V0-3
BRA
V0-2
Gol marcado (sofrido)
17/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FCB

FCB - Sequência

S04
E0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
E2-2
Gol marcado (sofrido)
16/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Viking chega à partida com um aproveitamento de quatro vitórias, nenhum empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Brann no Eliteserien, em 9 de outubro. A campanha inclui ainda uma goleada expressiva por 8 a 1 sobre o Kristiansund BK em setembro. A única derrota nesse período veio justamente na Liga dos Campeões, contra o Stuttgart, por 3 a 1. Ao todo, o Viking marcou 14 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Bayern apresenta três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. O empate mais recente foi o 2 a 2 com o Augsburg no Bundesliga, enquanto o resultado mais expressivo do período foi a goleada por 7 a 0 sobre o Union Berlin. Na Liga dos Campeões, os bávaros venceram o Bodø/Glimt por 5 a 0. No total, o clube marcou 15 gols e sofreu apenas dois nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Viking e Bayern de Munique. Mais informações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
E
V
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
E
V
4
PSGPSGPSG
110061+53
V
5
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
210151+43
D
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
21012203
V
D
17
LensLensRCL
210134-13
D
V
18
VikingVikingVIK
210123-13
V
D
19
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
20
PSVPSVPSV
20201102
E
E
21
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
23
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
24
VillarrealVillarrealVIL
201134-11
E
D
25
Club BruggeClub BruggeCLB
201123-11
E
D
26
LilleLilleLIL
201123-11
E
D
27
Inter de MilãoInter de MilãoINT
201112-11
E
D
28
NapoliNapoliNAP
201112-11
E
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
E
D
30
LeipzigLeipzigRBL
201114-31
E
D
31
LASKLASKLAS
100101-10
D
32
PortoPortoPOR
100102-20
D
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique ocupa a segunda posição, o que os coloca entre os favoritos ao título e os torna amplos favoritos neste confronto. O Viking está na 29ª colocação, o que ilustra a dimensão do desafio que os noruegueses terão pela frente em busca de uma surpresa em casa.

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