Como assistir Viking x Bayern de Munique online - Canais de TV e transmissões ao vivo
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Escalações de Viking x Bayern de Munique
Time titular
Reservas
Técnico
- M. Jensen
- V. Kompany
Morten Jensen deve escalar o Viking com Arild Oestboe no gol, linha defensiva formada por Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness e Henrik Heggheim, e meio-campo e ataque com Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripic, Peter Christiansen e Henrik Roervik Bjoerdal. O lado norueguês enfrenta a partida com um grupo considerável de desfalques: Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino e Martin Roseth estão todos fora.
No Bayern, Vincent Kompany deve manter Manuel Neuer na meta, apesar do erro custoso na última rodada do Bundesliga. A defesa projetada conta com Jonathan Tah, Konrad Laimer, Dayot Upamecano e Alphonso Davies. O meio-campo deve ser composto por Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic e Joshua Kimmich, com Luis Diaz, Michael Olise e Harry Kane no ataque. Jamal Musiala e David Santos Daiber são os desfalques confirmados dos visitantes.
Retrospecto recente
O Viking chega à partida com um aproveitamento de quatro vitórias, nenhum empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Brann no Eliteserien, em 9 de outubro. A campanha inclui ainda uma goleada expressiva por 8 a 1 sobre o Kristiansund BK em setembro. A única derrota nesse período veio justamente na Liga dos Campeões, contra o Stuttgart, por 3 a 1. Ao todo, o Viking marcou 14 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
O Bayern apresenta três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. O empate mais recente foi o 2 a 2 com o Augsburg no Bundesliga, enquanto o resultado mais expressivo do período foi a goleada por 7 a 0 sobre o Union Berlin. Na Liga dos Campeões, os bávaros venceram o Bodø/Glimt por 5 a 0. No total, o clube marcou 15 gols e sofreu apenas dois nesse recorte.
Últimos confrontos diretos
Não há registros de confrontos anteriores entre Viking e Bayern de Munique. Mais informações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.
Classificação
|#
|J
|V
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|SG
|P
|Sequência
|1
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|2
|0
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|5
|1
|+4
|6
V
V
|2
|2
|1
|1
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|5
|1
|+4
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E
V
|3
|2
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|1
|0
|1
|0
|+1
|4
E
V
|4
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|5
|2
|1
|0
|1
|5
|1
|+4
|3
D
V
|6
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|7
|2
|1
|0
|1
|4
|1
|+3
|3
D
V
|8
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|10
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|11
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|14
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|3
|4
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|3
D
V
|18
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
V
D
|19
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|20
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
E
E
|21
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|22
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|23
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|24
|2
|0
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|1
|3
|4
|-1
|1
E
D
|25
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|26
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|27
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
E
D
|28
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
E
D
|29
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|30
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
E
D
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|34
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
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|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
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D
Na tabela da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique ocupa a segunda posição, o que os coloca entre os favoritos ao título e os torna amplos favoritos neste confronto. O Viking está na 29ª colocação, o que ilustra a dimensão do desafio que os noruegueses terão pela frente em busca de uma surpresa em casa.
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