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Venezia x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano

Venezia x Inter de Milão
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Campeonato Italiano

Saiba onde vai passar o jogo entre Venezia e Inter de Milão, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Venezia x Inter de Milão

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
page.match.formation.title
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
3-5-2
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicP. MazzocchiP. MazzocchiJ. YeboahJ. YeboahA. AdamsA. AdamsI. ProvedelI. ProvedelC. AugustoC. AugustoA. BastoniA. BastoniY. BisseckY. BisseckF. DimarcoF. DimarcoP. SucicP. SucicA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiF. EspositoF. EspositoA. BonnyA. Bonny
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
3-5-2
Venezia

Time titular

Inter de Milão

Técnico

  • D. Nicola
  • C. Chivu

O técnico Davide Nicola não poderá contar com Bartol Franjic, Andrea Adorante e Armel Bella-Kotchap para este confronto. A escalação provável do Venezia tem Filip Stankovic no gol, com Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno e Antoine Hainaut na defesa, Kike Perez, Simon Sohm, Toma Basic e Pasquale Mazzocchi no meio-campo, e a dupla de ataque formada por John Yeboah e Akor Adams.

Cristian Chivu segue com um longo departamento médico: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard e Curtis Jones estão todos fora. A escalação provável da Inter conta com Ivan Provedel na meta, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji e Yann Aurel Bisseck na zaga, Federico Dimarco, Petar Sucic, Andy Diouf, Nicolo Barella e Piotr Zielinski no meio, com Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny na frente.

Retrospecto recente

VEN

VEN - Sequência

LAZ
D0-2
RAP
V1-0
ATA
D3-1
NAP
V1-0
GEN
D1-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
INT

INT - Sequência

PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Venezia chega com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas, registrando duas vitórias e três derrotas. A equipe marcou três gols e sofreu nove nesse período, com a derrota mais recente sendo um 1 a 0 para o Genoa. O resultado positivo de maior destaque foi a vitória por 1 a 0 sobre o Napoli, que mostrou a capacidade dos lagunari de surpreender adversários de maior qualidade.

A Inter, por sua vez, vem de quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas, com nove gols marcados e oito sofridos. O resultado mais recente foi a virada por 2 a 1 sobre a Fiorentina no Campeonato Italiano. A única derrota nesse recorte foi o 4 a 3 sofrido para o Club Brugge na Liga dos Campeões. Considerando apenas a Serie A, os nerazzurri acumulam três vitórias consecutivas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VeneziaEmpateInter de Milão
0
0
5
Copa da Itália
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
5
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FJ
Campeonato Italiano
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FJ
Campeonato Italiano
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
2Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 3 de dezembro de 2025, pela Copa da Itália, com vitória da Inter por 5 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Venezia havia recebido a Inter em janeiro de 2025 pela Serie A, com derrota por 1 a 0 no Penzo. Nos cinco últimos encontros registrados, a Inter venceu em todas as ocasiões, com placar agregado de 11 a 2.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
87102310+1322
V
V
V
E
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
E
V
E
E
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
E
D
5
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
E
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
E
V
D
V
E
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
D
E
V
D
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
E
D
V
E
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
E
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
D
V
E
D
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
15
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
E
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
E
V
19
ParmaParmaPAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela da Serie A, o confronto opõe os extremos da classificação: a Inter lidera o campeonato com folga, enquanto o Venezia ocupa a última posição, o que torna o jogo um testacoda clássico do futebol italiano.

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