Campeonato Italiano - Rodada 9 28 de out. de 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

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Notícias e prováveis escalações

O técnico Davide Nicola não poderá contar com Bartol Franjic, Andrea Adorante e Armel Bella-Kotchap para este confronto. A escalação provável do Venezia tem Filip Stankovic no gol, com Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno e Antoine Hainaut na defesa, Kike Perez, Simon Sohm, Toma Basic e Pasquale Mazzocchi no meio-campo, e a dupla de ataque formada por John Yeboah e Akor Adams.

Cristian Chivu segue com um longo departamento médico: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard e Curtis Jones estão todos fora. A escalação provável da Inter conta com Ivan Provedel na meta, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji e Yann Aurel Bisseck na zaga, Federico Dimarco, Petar Sucic, Andy Diouf, Nicolo Barella e Piotr Zielinski no meio, com Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny na frente.

Retrospecto recente

O Venezia chega com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas, registrando duas vitórias e três derrotas. A equipe marcou três gols e sofreu nove nesse período, com a derrota mais recente sendo um 1 a 0 para o Genoa. O resultado positivo de maior destaque foi a vitória por 1 a 0 sobre o Napoli, que mostrou a capacidade dos lagunari de surpreender adversários de maior qualidade.

A Inter, por sua vez, vem de quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas, com nove gols marcados e oito sofridos. O resultado mais recente foi a virada por 2 a 1 sobre a Fiorentina no Campeonato Italiano. A única derrota nesse recorte foi o 4 a 3 sofrido para o Club Brugge na Liga dos Campeões. Considerando apenas a Serie A, os nerazzurri acumulam três vitórias consecutivas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 3 de dezembro de 2025, pela Copa da Itália, com vitória da Inter por 5 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Venezia havia recebido a Inter em janeiro de 2025 pela Serie A, com derrota por 1 a 0 no Penzo. Nos cinco últimos encontros registrados, a Inter venceu em todas as ocasiões, com placar agregado de 11 a 2.

Classificação

Na tabela da Serie A, o confronto opõe os extremos da classificação: a Inter lidera o campeonato com folga, enquanto o Venezia ocupa a última posição, o que torna o jogo um testacoda clássico do futebol italiano.

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