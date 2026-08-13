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Copa Sul-Americana
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Vasco x Olimpia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Vasco x Olimpia
Vasco
Olimpia
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Vasco e Olimpia, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Sul-Americana - 1/8

Como assistir Vasco x Olimpia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vasco x Olimpia

Vasco crest
Vasco
VAS
Formação
Olimpia crest
Olimpia
OLI
Olimpia crest
Olimpia
OLI

Técnico

  • P. Emanuel

Pedro Emanuel comanda o Vasco sem informações confirmadas de desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube carioca, e atualizações devem ser acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

No Olimpia, o técnico Pablo Andres Sanchez também não tem baixas confirmadas registradas. Da mesma forma, nenhum time provável foi anunciado pelo clube paraguaio. Mais informações sobre o elenco disponível devem surgir nos dias que antecedem a partida.

Retrospecto recente

VAS

VAS - Sequência

MIR
E1-1
IME
V1-0
FLU
E0-0
FLU
V1-3
BAH
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
OLI

OLI - Sequência

AUD
V3-1
LIB
D0-1
NCN
D2-0
RUN
V5-0
2DE
D1-0
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Vasco soma dois triunfos, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Bahia pelo Brasileirão, em 9 de agosto. Antes disso, o time venceu o Fluminense por 3 a 1 na Copa do Brasil, após ter empatado o primeiro jogo por 0 a 0. Na Copa Sul-Americana, o Cruz-Maltino derrotou o Independiente Medellín por 1 a 0 em julho. O aproveitamento recente mostra um time difícil de ser batido, embora com dificuldades para criar e finalizar com regularidade.

O Olimpia chega em situação bem diferente. O clube paraguaio venceu apenas um dos últimos cinco jogos, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Rubio Ñu em 2 de agosto sendo o único resultado positivo nesse período. Nas outras partidas, o time sofreu três derrotas, incluindo uma para o Nacional-PAR por 2 a 0 e outra para o Libertad por 1 a 0. O único jogo do Olimpia na Copa Sul-Americana dentro desse recorte foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Audax Italiano, em maio.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VascoEmpateOlimpia
1
0
1
Copa Sul-Americana
Olimpia badge
Olimpia
OLI
3
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Copa Sul-Americana
Vasco badge
Vasco
VAS
3
Olimpia badge
Olimpia
OLI
0
FJ
4Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Os dois clubes já se encontraram duas vezes nesta edição da Copa Sul-Americana. O confronto mais recente aconteceu em 20 de maio de 2026, quando o Olimpia venceu em casa por 3 a 1. Antes disso, em 30 de abril, o Vasco havia triunfado no Rio de Janeiro por 3 a 0. O saldo geral nos dois jogos é de quatro gols para cada lado, com uma vitória para cada equipe.

Classificação

Copa Sul-Americana

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlimpiaOlimpiaOLI
6411106+413
V
V
V
D
E
2
VascoVascoVAS
6312106+410
V
D
V
V
D
3
Audax ItalianoAudax ItalianoAUD
621379-27
D
V
D
E
V
4
Barracas CentralBarracas CentralBAC
603328-63
D
D
D
E
E
Próxima Fase

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Olimpia ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Vasco aparece em segundo lugar.

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