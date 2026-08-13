Copa Sul-Americana - 1/8 13 de ago. de 2026 - 18:00

Como assistir Vasco x Olimpia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Pedro Emanuel comanda o Vasco sem informações confirmadas de desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube carioca, e atualizações devem ser acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

No Olimpia, o técnico Pablo Andres Sanchez também não tem baixas confirmadas registradas. Da mesma forma, nenhum time provável foi anunciado pelo clube paraguaio. Mais informações sobre o elenco disponível devem surgir nos dias que antecedem a partida.

Retrospecto recente

O Vasco soma dois triunfos, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Bahia pelo Brasileirão, em 9 de agosto. Antes disso, o time venceu o Fluminense por 3 a 1 na Copa do Brasil, após ter empatado o primeiro jogo por 0 a 0. Na Copa Sul-Americana, o Cruz-Maltino derrotou o Independiente Medellín por 1 a 0 em julho. O aproveitamento recente mostra um time difícil de ser batido, embora com dificuldades para criar e finalizar com regularidade.

O Olimpia chega em situação bem diferente. O clube paraguaio venceu apenas um dos últimos cinco jogos, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Rubio Ñu em 2 de agosto sendo o único resultado positivo nesse período. Nas outras partidas, o time sofreu três derrotas, incluindo uma para o Nacional-PAR por 2 a 0 e outra para o Libertad por 1 a 0. O único jogo do Olimpia na Copa Sul-Americana dentro desse recorte foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Audax Italiano, em maio.

Últimos confrontos diretos

Os dois clubes já se encontraram duas vezes nesta edição da Copa Sul-Americana. O confronto mais recente aconteceu em 20 de maio de 2026, quando o Olimpia venceu em casa por 3 a 1. Antes disso, em 30 de abril, o Vasco havia triunfado no Rio de Janeiro por 3 a 0. O saldo geral nos dois jogos é de quatro gols para cada lado, com uma vitória para cada equipe.

Classificação

Copa Sul-Americana Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Olimpia OLI 6 4 1 1 10 6 +4 13 V V V D E 2 Vasco VAS 6 3 1 2 10 6 +4 10 V D V V D 3 Audax Italiano AUD 6 2 1 3 7 9 -2 7 D V D E V 4 Barracas Central BAC 6 0 3 3 2 8 -6 3 D D D E E Próxima Fase

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Olimpia ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Vasco aparece em segundo lugar.

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