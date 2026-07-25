Como assistir Vasco x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo





A partida entre Vasco e Mirassol pelo Brasileirão tem transmissão confirmada. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo para os torcedores que quiserem acompanhar o jogo.

Notícias e prováveis escalações

O técnico Pedro Emanuel comanda o Vasco para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco cruz-maltino, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Atualizações serão acrescentadas conforme o jogo se aproximar.

No Mirassol, Rafael Guanaes prepara o time sem que dados de desfalques por contusão ou suspensão tenham sido confirmados. Assim como no lado adversário, nenhuma escalação provável foi disponibilizada. Mais informações sobre o grupo devem surgir nos dias que antecedem a partida.

Retrospecto recente

O Vasco soma um empate, uma vitória e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana. Antes disso, o clube perdeu para o Vitória por 1 a 0 e para o Atlético-MG por 1 a 0 no Brasileirão. A única vitória do período foi o triunfo por 3 a 0 sobre o Barracas Central na Sul-Americana. O time sofreu gols em quatro dos cinco jogos analisados.

O Mirassol tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Grêmio no Brasileirão. O time também bateu o Fluminense por 1 a 0 e o Always Ready por 2 a 1 na Copa Libertadores. As derrotas vieram contra o Athletico Paranaense por 1 a 0 e contra o Lanús por 1 a 0 na Libertadores. O Mirassol marcou pelo menos um gol em todos os cinco jogos do período.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Mirassol por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, em dezembro de 2025, o Vasco venceu por 2 a 0 no Rio de Janeiro. O terceiro e último confronto registrado foi em agosto de 2025, novamente com triunfo do Mirassol, desta vez por 3 a 2. Nos três jogos do histórico disponível, o Mirassol leva vantagem com duas vitórias contra uma do Vasco.

Classificação

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 17ª posição, enquanto o Mirassol aparece na 18ª colocação da tabela.

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