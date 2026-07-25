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Brasileirão
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Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Vasco x Mirassol
Vasco
Mirassol
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Vasco e Mirassol, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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A partida entre Vasco e Mirassol pelo Brasileirão tem transmissão confirmada. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo para os torcedores que quiserem acompanhar o jogo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vasco x Mirassol

Vasco crest
Vasco
VAS
Formação
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Mirassol crest
Mirassol
MIR

Técnico

  • P. Emanuel

O técnico Pedro Emanuel comanda o Vasco para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco cruz-maltino, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Atualizações serão acrescentadas conforme o jogo se aproximar.

No Mirassol, Rafael Guanaes prepara o time sem que dados de desfalques por contusão ou suspensão tenham sido confirmados. Assim como no lado adversário, nenhuma escalação provável foi disponibilizada. Mais informações sobre o grupo devem surgir nos dias que antecedem a partida.

Retrospecto recente

VAS

VAS - Sequência

BGT
D0-3
BAC
V3-0
CAM
D0-1
VIT
D1-0
IME
E2-2
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
MIR

MIR - Sequência

REA
V1-2
FLU
V1-0
LAN
D1-0
APR
D1-0
GRE
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Vasco soma um empate, uma vitória e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana. Antes disso, o clube perdeu para o Vitória por 1 a 0 e para o Atlético-MG por 1 a 0 no Brasileirão. A única vitória do período foi o triunfo por 3 a 0 sobre o Barracas Central na Sul-Americana. O time sofreu gols em quatro dos cinco jogos analisados.

O Mirassol tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Grêmio no Brasileirão. O time também bateu o Fluminense por 1 a 0 e o Always Ready por 2 a 1 na Copa Libertadores. As derrotas vieram contra o Athletico Paranaense por 1 a 0 e contra o Lanús por 1 a 0 na Libertadores. O Mirassol marcou pelo menos um gol em todos os cinco jogos do período.

Últimos confrontos diretos

VAS

Outros

MIR

0

0

Empate

3

Vitórias

3

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/3
Ambos os times marcam
2/3

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Mirassol por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, em dezembro de 2025, o Vasco venceu por 2 a 0 no Rio de Janeiro. O terceiro e último confronto registrado foi em agosto de 2025, novamente com triunfo do Mirassol, desta vez por 3 a 2. Nos três jogos do histórico disponível, o Mirassol leva vantagem com duas vitórias contra uma do Vasco.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1913513314+1944
V
V
V
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1811433516+1937
V
V
D
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
1910362619+733
V
V
V
E
D
4
FluminenseFluminenseFLU
199552924+532
E
E
D
V
E
5
BragantinoBragantinoBGT
199372620+630
E
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
198652824+430
E
V
V
D
E
7
CorinthiansCorinthiansCOR
197662119+227
V
V
V
D
V
8
CruzeiroCruzeiroCRU
197662629-327
V
E
V
E
V
9
BotafogoBotafogoBOT
197573332+126
E
V
D
E
V
10
CoritibaCoritibaCOR
197572527-226
D
D
V
V
E
11
VitóriaVitóriaVIT
197572225-326
E
V
D
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
197482422+225
D
D
E
D
D
13
Atlético-MGAtlético-MGCAM
197482324-125
E
V
D
V
E
14
InternacionalInternacionalINT
195682224-221
D
D
D
V
E
15
SantosSantosSAN
195682731-421
D
V
D
D
V
16
GrêmioGrêmioGRE
195682125-421
D
D
V
E
D
17
VascoVascoVAS
195592230-820
D
D
D
D
V
18
MirassolMirassolMIR
185492025-519
V
D
V
D
E
19
RemoRemoREM
194692132-1118
D
V
D
V
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
1916121739-229
D
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 17ª posição, enquanto o Mirassol aparece na 18ª colocação da tabela.

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