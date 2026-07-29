



Copa Sul-Americana - 1/16 29 de jul. de 2026 - 18:00





Como assistir Vasco x Independiente Medellín online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Vasco x Independiente Medellín tem transmissão ao vivo confirmada no Brasil. As opções de canal de TV e streaming estão listadas abaixo para que você escolha a melhor forma de acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





Pedro Emanuel comanda o Vasco para este confronto, mas o clube não divulgou informações sobre lesionados ou suspensos até o momento. Nenhum provável time titular foi confirmado, e as atualizações serão incluídas conforme o quadro do elenco se definir antes da partida.

No lado do Independiente Medellín, Luis Perea também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhum XI projetado foi divulgado para a equipe colombiana, e mais notícias do time são esperadas às vésperas do jogo.





Retrospecto recente

O Vasco registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão, enquanto o confronto anterior havia sido o empate por 2 a 2 com o próprio Medellín na Copa Sul-Americana. No período, o time também perdeu para Vitória e Atlético-MG no campeonato nacional. A única vitória veio contra o Barracas Central, com um convincente 3 a 0 na Copa Sul-Americana.

O Independiente Medellín vem de dois resultados sem derrota e chega em melhor momento. O time colombiano venceu o Deportivo Pasto por 3 a 2 na última rodada do campeonato nacional e empatou com o Vasco em 2 a 2 antes disso. Nas últimas cinco partidas, o Medellín somou duas vitórias, dois empates e uma derrota, esta última contra o Estudiantes na Copa Libertadores por 1 a 0.





Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre os dois clubes nas últimas partidas foi o jogo de ida desta mesma fase da Copa Sul-Americana, disputado em 22 de julho de 2026, com o Independiente Medellín como mandante. A partida terminou empatada em 2 a 2, resultado que mantém tudo em aberto para o duelo de volta no Rio de Janeiro.





Classificação

Copa Sul-Americana Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Olimpia OLI 6 4 1 1 10 6 +4 13 V V V D E 2 Vasco VAS 6 3 1 2 10 6 +4 10 V D V V D 3 Audax Italiano AUD 6 2 1 3 7 9 -2 7 D V D E V 4 Barracas Central BAC 6 0 3 3 2 8 -6 3 D D D E E Próxima Fase

Na Copa Sul-Americana, o Vasco ocupa a segunda posição do grupo. A classificação do Independiente Medellín na competição não está disponível nos dados fornecidos.









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