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Copa Sul-Americana
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Vasco x Independiente Medellín: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Vasco x Independiente Medellín
Vasco
Independiente Medellín
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Vasco e Independiente Medellín, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa Sul-Americana - 1/16


Como assistir Vasco x Independiente Medellín online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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Vasco x Independiente Medellín tem transmissão ao vivo confirmada no Brasil. As opções de canal de TV e streaming estão listadas abaixo para que você escolha a melhor forma de acompanhar a partida.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Vasco x Independiente Medellín

Vasco crest
Vasco
VAS
Formação
Independiente Medellín crest
Independiente Medellín
IME
Independiente Medellín crest
Independiente Medellín
IME

Técnico

  • P. Emanuel

Pedro Emanuel comanda o Vasco para este confronto, mas o clube não divulgou informações sobre lesionados ou suspensos até o momento. Nenhum provável time titular foi confirmado, e as atualizações serão incluídas conforme o quadro do elenco se definir antes da partida.

No lado do Independiente Medellín, Luis Perea também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhum XI projetado foi divulgado para a equipe colombiana, e mais notícias do time são esperadas às vésperas do jogo.


Retrospecto recente

VAS

VAS - Sequência

BAC
V3-0
CAM
D0-1
VIT
D1-0
IME
E2-2
MIR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
IME

IME - Sequência

EST
D1-0
RIO
E1-1
CUC
V2-1
VAS
E2-2
DEP
V3-2
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Vasco registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão, enquanto o confronto anterior havia sido o empate por 2 a 2 com o próprio Medellín na Copa Sul-Americana. No período, o time também perdeu para Vitória e Atlético-MG no campeonato nacional. A única vitória veio contra o Barracas Central, com um convincente 3 a 0 na Copa Sul-Americana.

O Independiente Medellín vem de dois resultados sem derrota e chega em melhor momento. O time colombiano venceu o Deportivo Pasto por 3 a 2 na última rodada do campeonato nacional e empatou com o Vasco em 2 a 2 antes disso. Nas últimas cinco partidas, o Medellín somou duas vitórias, dois empates e uma derrota, esta última contra o Estudiantes na Copa Libertadores por 1 a 0.


Últimos confrontos diretos

Confrontos

VascoEmpateIndependiente Medellín
0
1
0
Copa Sul-Americana
Independiente Medellín badge
Independiente Medellín
IME
2
Vasco badge
Vasco
VAS
2
FJ
2Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único confronto registrado entre os dois clubes nas últimas partidas foi o jogo de ida desta mesma fase da Copa Sul-Americana, disputado em 22 de julho de 2026, com o Independiente Medellín como mandante. A partida terminou empatada em 2 a 2, resultado que mantém tudo em aberto para o duelo de volta no Rio de Janeiro.


Classificação

Copa Sul-Americana

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlimpiaOlimpiaOLI
6411106+413
V
V
V
D
E
2
VascoVascoVAS
6312106+410
V
D
V
V
D
3
Audax ItalianoAudax ItalianoAUD
621379-27
D
V
D
E
V
4
Barracas CentralBarracas CentralBAC
603328-63
D
D
D
E
E
Próxima Fase

Na Copa Sul-Americana, o Vasco ocupa a segunda posição do grupo. A classificação do Independiente Medellín na competição não está disponível nos dados fornecidos.



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