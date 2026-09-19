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Vasco x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vasco x Coritiba

Técnico

  • P. Emanuel

O Vasco da Gama é comandado por Pedro Emanuel para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco da casa neste momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

O Coritiba chega ao duelo sob o comando de Fernando Seabra. Da mesma forma, nenhuma informação sobre desfalques por lesão ou suspensão foi confirmada para o time visitante, e nenhum onze inicial projetado foi anunciado. Fique atento para as últimas novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

VAS

VAS - Sequência

VIT
V0-2
FLU
D1-0
SFE
E0-0
GRE
V1-2
SFE
V2-0
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
COR

COR - Sequência

SAP
E1-1
COR
V2-1
REM
V2-3
MIR
D1-2
APR
E3-3
Gol marcado (sofrido)
10/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Vasco da Gama chega embalado, com três vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, além de um empate. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre o Santa Fe na Copa Sul-Americana, que se somou à vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no Brasileirão. A única derrota nesse período veio diante do Fluminense, por 1 a 0. Ao todo, o Vasco marcou dez gols e sofreu seis nessa sequência.

O Coritiba apresenta um retrospecto mais irregular: duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em empate por 3 a 3 com o Athletico Paranaense, um resultado que revelou fragilidade defensiva. Antes disso, o time paranaense havia perdido para o Mirassol por 2 a 1, mas venceu o Remo por 3 a 2 e o Corinthians por 2 a 1. O Coritiba somou dez gols marcados e oito sofridos nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VascoEmpateCoritiba
2
3
0
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
5
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Série B
Vasco badge
Vasco
VAS
2
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Série B
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
10Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu pelo Brasileirão em abril de 2026, quando Coritiba e Vasco ficaram no empate por 1 a 1. Antes disso, o Vasco havia goleado o Coritiba por 5 a 1 em setembro de 2023, também pelo campeonato nacional. Nos cinco jogos registrados entre os dois clubes, há duas vitórias do Vasco, nenhuma do Coritiba e três empates.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2717645322+3157
V
V
V
V
D
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
BahiaBahiaBAH
27121054233+946
V
V
V
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2611693531+439
V
D
V
E
V
8
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
10
SantosSantosSAN
269893939035
V
V
V
E
V
11
BotafogoBotafogoBOT
2798104143-235
V
E
E
D
D
12
São PauloSão PauloSAP
2696113130+133
D
V
V
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2796122739-1233
E
V
D
D
V
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2788112829-132
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2778123142-1129
E
V
D
E
E
16
GrêmioGrêmioGRE
2777133038-828
D
D
D
V
D
17
VascoVascoVAS
2677122941-1228
V
D
V
D
D
18
InternacionalInternacionalINT
27610113035-528
V
D
D
E
E
19
RemoRemoREM
2758143145-1423
D
D
D
D
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2638152852-2417
D
V
D
V
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 17ª posição, o que significa que o time carioca está diretamente na zona de rebaixamento e precisa pontuar para se afastar do perigo. Já o Coritiba aparece em 8º lugar, uma posição que indica estabilidade na parte intermediária da tabela, mas ainda longe de qualquer disputa por título ou classificação continental.

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