Brasileirão - Rodada 28 19 de set. de 2026 - 19:30

Como assistir Vasco x Coritiba online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Vasco da Gama é comandado por Pedro Emanuel para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco da casa neste momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

O Coritiba chega ao duelo sob o comando de Fernando Seabra. Da mesma forma, nenhuma informação sobre desfalques por lesão ou suspensão foi confirmada para o time visitante, e nenhum onze inicial projetado foi anunciado. Fique atento para as últimas novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Vasco da Gama chega embalado, com três vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, além de um empate. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre o Santa Fe na Copa Sul-Americana, que se somou à vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no Brasileirão. A única derrota nesse período veio diante do Fluminense, por 1 a 0. Ao todo, o Vasco marcou dez gols e sofreu seis nessa sequência.

O Coritiba apresenta um retrospecto mais irregular: duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em empate por 3 a 3 com o Athletico Paranaense, um resultado que revelou fragilidade defensiva. Antes disso, o time paranaense havia perdido para o Mirassol por 2 a 1, mas venceu o Remo por 3 a 2 e o Corinthians por 2 a 1. O Coritiba somou dez gols marcados e oito sofridos nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu pelo Brasileirão em abril de 2026, quando Coritiba e Vasco ficaram no empate por 1 a 1. Antes disso, o Vasco havia goleado o Coritiba por 5 a 1 em setembro de 2023, também pelo campeonato nacional. Nos cinco jogos registrados entre os dois clubes, há duas vitórias do Vasco, nenhuma do Coritiba e três empates.

Classificação

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 17ª posição, o que significa que o time carioca está diretamente na zona de rebaixamento e precisa pontuar para se afastar do perigo. Já o Coritiba aparece em 8º lugar, uma posição que indica estabilidade na parte intermediária da tabela, mas ainda longe de qualquer disputa por título ou classificação continental.

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