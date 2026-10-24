Brasileirão - Rodada 32 24 de out. de 2026 - 17:30

Como assistir Vasco x Corinthians online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Vasco, Pedro Emanuel não divulgou a escalação e não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no momento. Atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Corinthians, Clarence Seedorf assume o comando técnico, mas sua presença no banco ainda depende da regularização do visto de trabalho. Não há lesionados ou suspensos confirmados para este jogo. O departamento de futebol deve divulgar mais detalhes próximo ao apito inicial.

Retrospecto recente

O Vasco tem dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 3 para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, depois de ter vencido o próprio Boca por 1 a 0 na partida de ida. Antes disso, o time empatou com o Remo por 0 a 0 no Brasileirão e bateu o Botafogo por 2 a 1. Ao todo, o Vasco marcou cinco gols e sofreu cinco nos últimos cinco jogos.

O Corinthians está em situação mais grave: são quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Vitória no Brasileirão, mas antes disso o time perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras, por 2 a 1 para o Internacional e por 3 a 1 para o Fluminense. O time marcou seis gols e sofreu dez nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi em abril de 2026, pelo Brasileirão, quando o Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Corinthians leva vantagem, com três vitórias contra uma do Vasco, além de um empate. O duelo mais desequilibrado da série foi o 3 a 0 do Corinthians sobre o Vasco no Brasileirão de abril de 2025.

Classificação

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 15ª posição, enquanto o Corinthians está em 16º. Os dois clubes estão na zona de rebaixamento e precisam de pontos com urgência.

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