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Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Vasco x Corinthians
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vasco x Corinthians

Técnico

  • P. Emanuel

No Vasco, Pedro Emanuel não divulgou a escalação e não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no momento. Atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Corinthians, Clarence Seedorf assume o comando técnico, mas sua presença no banco ainda depende da regularização do visto de trabalho. Não há lesionados ou suspensos confirmados para este jogo. O departamento de futebol deve divulgar mais detalhes próximo ao apito inicial.

Retrospecto recente

VAS

VAS - Sequência

BOT
V1-2
REM
E0-0
BOC
V0-1
SAP
D1-0
BOC
D1-3
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COR

COR - Sequência

EST
D0-1
FLU
D1-3
INT
D2-1
SEP
D4-1
VIT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Vasco tem dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 3 para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, depois de ter vencido o próprio Boca por 1 a 0 na partida de ida. Antes disso, o time empatou com o Remo por 0 a 0 no Brasileirão e bateu o Botafogo por 2 a 1. Ao todo, o Vasco marcou cinco gols e sofreu cinco nos últimos cinco jogos.

O Corinthians está em situação mais grave: são quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Vitória no Brasileirão, mas antes disso o time perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras, por 2 a 1 para o Internacional e por 3 a 1 para o Fluminense. O time marcou seis gols e sofreu dez nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VascoEmpateCorinthians
0
1
4
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
Copa do Brasil
Vasco badge
Vasco
VAS
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
2
FJ
Copa do Brasil
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
2
Corinthians badge
Corinthians
COR
3
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
3
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
3Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes foi em abril de 2026, pelo Brasileirão, quando o Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Corinthians leva vantagem, com três vitórias contra uma do Vasco, além de um empate. O duelo mais desequilibrado da série foi o 3 a 0 do Corinthians sobre o Vasco no Brasileirão de abril de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3120746125+3667
V
V
E
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
3114984939+1051
D
D
V
V
D
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
7
BahiaBahiaBAH
31131084439+549
D
V
D
D
V
8
SantosSantosSAN
31129104846+245
V
D
E
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
10
BragantinoBragantinoBGT
31118123936+341
E
V
E
D
D
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
31107143445-1137
E
D
V
D
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3189143239-733
E
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
31710143444-1031
D
E
E
E
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Vasco ocupa a 15ª posição, enquanto o Corinthians está em 16º. Os dois clubes estão na zona de rebaixamento e precisam de pontos com urgência.

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