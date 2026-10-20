Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Copa Sul-Americana
team-logoVasco
team-logoBoca Juniors
Assista aqui! SBTAssista aqui! Paramount+
GOAL-e
Com a ajuda da

Vasco x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Vasco x Boca Juniors
Vasco
Boca Juniors
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Vasco e Boca Juniors, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Copa Sul-Americana - Semifinal

Como assistir Vasco x Boca Juniors online - Canais de TV e transmissões ao vivo

SBT

SBT

Assista aqui

Paramount+

Paramount+

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Vasco x Boca Juniors

Técnico

  • P. Emanuel

Pedro Emanuel ainda não confirmou a escalação do Vasco para o confronto, e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões está disponível no momento para o elenco da equipe carioca. Atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproximar.

Pelo lado do Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena também não divulgou a formação titular, e não há registro de lesionados ou suspensos para a equipe argentina. Mais informações devem ser confirmadas nas horas anteriores ao início da partida.

Retrospecto recente

VAS

VAS - Sequência

COR
V5-0
BOT
V1-2
REM
E0-0
BOC
V0-1
SAP
D1-0
Gol marcado (sofrido)
8/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BOC

BOC - Sequência

RAC
V2-3
UNI
V3-0
INS
E2-2
VAS
D0-1
TAL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Vasco da Gama registra quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o São Paulo no Brasileirão, mas antes disso a equipe venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Sul-Americana. No período, o clube também aplicou 5 a 0 no Coritiba e bateu o Botafogo por 2 a 1. Ao todo, o Vasco marcou oito gols e sofreu dois nessas cinco partidas.

O Boca Juniors soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Talleres no Campeonato Argentino, enquanto antes disso o clube havia perdido para o próprio Vasco por 1 a 0 na Copa Sul-Americana e empatado com o Instituto por 2 a 2. O Boca marcou dez gols e sofreu seis ao longo dessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

VascoEmpateBoca Juniors
1
0
0
Copa Sul-Americana
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
1Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 14 de outubro de 2026, quando o Vasco da Gama derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Sul-Americana. Esse é o único registro disponível de jogos entre os dois clubes, com o Vasco levando a melhor no único encontro disputado.

Classificação

Copa Sul-Americana

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlimpiaOlimpiaOLI
6411106+413
V
V
V
D
E
2
VascoVascoVAS
6312106+410
V
D
V
V
D
3
Audax ItalianoAudax ItalianoAUD
621379-27
D
V
D
E
V
4
Barracas CentralBarracas CentralBAC
603328-63
D
D
D
E
E
Próxima Fase

Na tabela do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama ocupa a segunda colocação, posição que reforça a importância de confirmar o resultado do primeiro jogo e avançar na competição. A posição do Boca Juniors na chave não consta nos dados disponíveis.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google