Copa Sul-Americana - Semifinal 20 de out. de 2026 - 20:30

Como assistir Vasco x Boca Juniors online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Pedro Emanuel ainda não confirmou a escalação do Vasco para o confronto, e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões está disponível no momento para o elenco da equipe carioca. Atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproximar.

Pelo lado do Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena também não divulgou a formação titular, e não há registro de lesionados ou suspensos para a equipe argentina. Mais informações devem ser confirmadas nas horas anteriores ao início da partida.

Retrospecto recente

O Vasco da Gama registra quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o São Paulo no Brasileirão, mas antes disso a equipe venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Sul-Americana. No período, o clube também aplicou 5 a 0 no Coritiba e bateu o Botafogo por 2 a 1. Ao todo, o Vasco marcou oito gols e sofreu dois nessas cinco partidas.

O Boca Juniors soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Talleres no Campeonato Argentino, enquanto antes disso o clube havia perdido para o próprio Vasco por 1 a 0 na Copa Sul-Americana e empatado com o Instituto por 2 a 2. O Boca marcou dez gols e sofreu seis ao longo dessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 14 de outubro de 2026, quando o Vasco da Gama derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Sul-Americana. Esse é o único registro disponível de jogos entre os dois clubes, com o Vasco levando a melhor no único encontro disputado.

Classificação

Copa Sul-Americana Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Olimpia OLI 6 4 1 1 10 6 +4 13 V V V D E 2 Vasco VAS 6 3 1 2 10 6 +4 10 V D V V D 3 Audax Italiano AUD 6 2 1 3 7 9 -2 7 D V D E V 4 Barracas Central BAC 6 0 3 3 2 8 -6 3 D D D E E Próxima Fase

Na tabela do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama ocupa a segunda colocação, posição que reforça a importância de confirmar o resultado do primeiro jogo e avançar na competição. A posição do Boca Juniors na chave não consta nos dados disponíveis.

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