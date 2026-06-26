



Copa do Mundo - H Guadalajara Stadium





Como assistir Uruguai x Espanha online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Uruguai e Espanha tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as plataformas de streaming disponíveis para acompanhar a partida ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, ainda não confirmou a escalação e não há lesionados ou suspensos listados para La Celeste neste momento. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário do jogo.

No lado espanhol, Luis de la Fuente também não divulgou o time titular. Nenhuma baixa por lesão ou suspensão foi registrada até o momento. Mais informações sobre o elenco serão adicionadas quando disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 4 R. Araujo

10 G. De Arrascaeta Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Uruguai soma um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos: uma vitória, três empates e uma derrota. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com Cabo Verde pela Copa do Mundo, em 21 de junho, após já ter empatado com a Arábia Saudita por 1 a 1 na estreia do torneio. Antes da competição, La Celeste ficou no 1 a 1 com a Inglaterra e no 0 a 0 com a Argélia em amistosos. O ponto mais baixo da sequência foi a derrota por 5 a 1 para os Estados Unidos em novembro de 2025. No total dos cinco jogos, o Uruguai marcou cinco gols e sofreu cinco.

A Espanha apresenta um desempenho mais sólido no mesmo período: duas vitórias, dois empates e uma derrota. A goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita em 21 de junho foi o resultado mais recente e o mais expressivo da sequência. Antes disso, La Roja ficou no 0 a 0 com Cabo Verde na estreia da Copa. Nos amistosos preparatórios, a Espanha não sofreu gols contra Egito (0 a 0) e Iraque (1 a 1). Ao todo, a equipe de De la Fuente marcou seis gols e sofreu apenas um nos últimos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

URU Outros ESP 0 0 Empate 2 Vitórias Espanha 3 - 1 Uruguai

Espanha 2 - 0 Uruguai 1 Gols feitos 5 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Os dados de confronto direto cobrem dois jogos, ambos disputados em amistosos. O mais recente ocorreu em 6 de fevereiro de 2013, quando a Espanha derrotou o Uruguai por 3 a 1. Antes disso, em 17 de agosto de 2005, a Espanha venceu novamente, por 2 a 0. A Espanha triunfou nas duas partidas registradas, marcando cinco gols e sofrendo apenas um.





Classificação

Na tabela do Grupo H, a Espanha ocupa a primeira posição e o Uruguai está em segundo lugar antes da rodada final.









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