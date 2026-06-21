



Copa do Mundo - H Miami Stadium





Como assistir Uruguai x Cabo Verde online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre Uruguai e Cabo Verde tem transmissão confirmada no Brasil por Globo, SBT, SporTV, Globoplay, CazéTV, N Sports, Claro+, Sky+, Vivo Play e Zapping. Confira abaixo os canais e plataformas disponíveis para assistir ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





O Uruguai é comandado por Marcelo Bielsa, mas a comissão técnica não divulgou escalação provável, desfalques por lesão ou suspensões até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

Cabo Verde tem Pedro "Bubista" Brito no banco de reservas. Assim como o adversário, a delegação não confirmou lista de relacionados, lesionados ou pendurados. Mais detalhes devem ser divulgados nos dias que antecedem o confronto.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 4 R. Araujo

10 G. De Arrascaeta Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Uruguai chega ao confronto com um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos: três empates e uma derrota, além do empate por 1 a 1 com a Arábia Saudita na estreia da Copa. Antes do Mundial, a Celeste ficou no 0 a 0 com a Argélia e empatou por 1 a 1 com a Inglaterra em amistosos de março. O resultado mais negativo do período foi a goleada sofrida por 5 a 1 diante dos Estados Unidos em novembro de 2025. No total, a equipe marcou três gols e sofreu sete nas últimas cinco partidas, sem nenhuma vitória nesse recorte.

Cabo Verde chega embalada por três vitórias nos últimos quatro jogos antes do empate com a Espanha. Os Tubarões Azuis golearam Bermudas por 3 a 0 e a Sérvia pelo mesmo placar em amistosos de preparação para o Mundial. O único revés recente foi a derrota por 4 a 2 para o Chile em março. No jogo de abertura, a seleção africana segurou o 0 a 0 diante dos espanhóis, somando dois empates e três vitórias nos últimos cinco compromissos.





Últimos confrontos diretos

Os dados disponíveis não registram histórico de confrontos diretos entre Uruguai e Cabo Verde. Esta será, portanto, a primeira vez que as duas seleções se enfrentam em uma competição oficial.





Classificação

No Grupo H da Copa do Mundo 2026, o Uruguai ocupa a primeira posição após a primeira rodada, enquanto Cabo Verde figura na quarta colocação da chave.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.