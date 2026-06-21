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Uruguai x Cabo Verde: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Uruguai x Cabo Verde
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Saiba onde vai passar o jogo entre Uruguai e Cabo Verde, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Uruguai x Cabo Verde online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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A partida entre Uruguai e Cabo Verde tem transmissão confirmada no Brasil por Globo, SBT, SporTV, Globoplay, CazéTV, N Sports, Claro+, Sky+, Vivo Play e Zapping. Confira abaixo os canais e plataformas disponíveis para assistir ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Uruguai x Cabo Verde

4-3-3
Uruguai crest
Uruguai
URU
Formação
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-1-4-1
23F. Muslera3S. Caceres13G. Varela25J. Sanabria16M. Olivera7N. de la Cruz8F. Valverde6R. Bentancur21F. Vinas20M. Araujo14A. Canobbio1Vozinha4R. Lopes13S. Lopes Cabral22S. Moreira3Diney Borges15L. Duarte20R. Mendes7J. Cabral6K. Lenini10J. Monteiro19D. Rocha Livramento
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-3-3
Uruguai

Time titular

Cabo Verde

Técnico

  • M. Bielsa
  • Bubista

Lesões e suspensões

    O Uruguai é comandado por Marcelo Bielsa, mas a comissão técnica não divulgou escalação provável, desfalques por lesão ou suspensões até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

    Cabo Verde tem Pedro "Bubista" Brito no banco de reservas. Assim como o adversário, a delegação não confirmou lista de relacionados, lesionados ou pendurados. Mais detalhes devem ser divulgados nos dias que antecedem o confronto.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado


    Retrospecto recente

    URU
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    3/7
    Jogos com mais de 2.5 gols
    1/5
    Ambos os times marcam
    3/5

    CPV
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    9/5
    Jogos com mais de 2.5 gols
    3/5
    Ambos os times marcam
    2/5

    O Uruguai chega ao confronto com um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos: três empates e uma derrota, além do empate por 1 a 1 com a Arábia Saudita na estreia da Copa. Antes do Mundial, a Celeste ficou no 0 a 0 com a Argélia e empatou por 1 a 1 com a Inglaterra em amistosos de março. O resultado mais negativo do período foi a goleada sofrida por 5 a 1 diante dos Estados Unidos em novembro de 2025. No total, a equipe marcou três gols e sofreu sete nas últimas cinco partidas, sem nenhuma vitória nesse recorte.

    Cabo Verde chega embalada por três vitórias nos últimos quatro jogos antes do empate com a Espanha. Os Tubarões Azuis golearam Bermudas por 3 a 0 e a Sérvia pelo mesmo placar em amistosos de preparação para o Mundial. O único revés recente foi a derrota por 4 a 2 para o Chile em março. No jogo de abertura, a seleção africana segurou o 0 a 0 diante dos espanhóis, somando dois empates e três vitórias nos últimos cinco compromissos.


    Últimos confrontos diretos

    Os dados disponíveis não registram histórico de confrontos diretos entre Uruguai e Cabo Verde. Esta será, portanto, a primeira vez que as duas seleções se enfrentam em uma competição oficial.


    Classificação

    No Grupo H da Copa do Mundo 2026, o Uruguai ocupa a primeira posição após a primeira rodada, enquanto Cabo Verde figura na quarta colocação da chave.



    Como assistir de qualquer lugar com VPN

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