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Liga Europa
team-logoUnion Saint-Gilloise
Stade Joseph Marien
team-logoHapoel Beer Sheva
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Union Saint-Gilloise x Hapoel Beer Sheva: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

Union Saint-Gilloise x Hapoel Beer Sheva
Union Saint-Gilloise
Hapoel Beer Sheva
Liga Europa

Saiba onde vai passar o jogo entre Union Saint-Gilloise e Hapoel Beer Sheva, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga Europa - Rodada 3
Stade Joseph Marien

Como assistir Union Saint-Gilloise x Hapoel Beer Sheva online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Union Saint-Gilloise x Hapoel Beer Sheva

Técnico

  • D. Hubert

A Union Saint-Gilloise é treinada por David Hubert, mas não há informações confirmadas sobre escalação provável, lesionados ou suspensos no momento. Os dados serão atualizados conforme as novidades surgirem antes do apito inicial.

No lado do Hapoel Beer Sheva, Ran Kozuch comanda a equipe israelense, mas também não há informações disponíveis sobre desfalques ou a formação esperada. Mais detalhes serão adicionados quando disponíveis.

Retrospecto recente

GIL

GIL - Sequência

VPL
V0-3
ANT
V0-2
OHL
E1-1
RSO
E1-1
NIJ
V3-0
Gol marcado (sofrido)
10/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
HBS

HBS - Sequência

ZVE
V0-2
SAB
V2-1
SAB
D5-2
DZG
E0-0
AZ
D2-1
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Union Saint-Gilloise soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o KFC Nijlen na Copa da Bélgica. Antes disso, a equipe empatou por 1 a 1 com o Real Sociedad na Liga Europa e com o OH Leuven no Campeonato Belga, além de vencer o Royal Antwerp por 2 a 0 fora de casa e o Viktoria Plzen por 3 a 0 na Liga Europa. No total, a Union marcou oito gols e sofreu dois nesse período.

O Hapoel Beer Sheva registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o AZ Alkmaar na Liga Europa. A equipe também empatou sem gols com o Dínamo de Zagreb e perdeu por 5 a 2 para o Sabah FK na qualificação da Liga dos Campeões, mas venceu o Sabah FK por 2 a 1 e o Estrela Vermelha por 2 a 0 anteriormente. No total, o clube israelense marcou cinco gols e sofreu oito nesse período.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Union Saint-Gilloise e Hapoel Beer Sheva disponíveis. Esta será, com base nos dados fornecidos, a primeira vez que os dois clubes se enfrentam.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, a Union Saint-Gilloise ocupa a 12ª posição, dentro do grupo que garante classificação direta às próximas fases. O Hapoel Beer Sheva está em 24º lugar, em situação mais delicada e precisando de pontos para sair da zona de eliminação.

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