Como assistir Union Saint-Gilloise x Hapoel Beer Sheva online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Union Saint-Gilloise x Hapoel Beer Sheva
Técnico
- D. Hubert
A Union Saint-Gilloise é treinada por David Hubert, mas não há informações confirmadas sobre escalação provável, lesionados ou suspensos no momento. Os dados serão atualizados conforme as novidades surgirem antes do apito inicial.
No lado do Hapoel Beer Sheva, Ran Kozuch comanda a equipe israelense, mas também não há informações disponíveis sobre desfalques ou a formação esperada. Mais detalhes serão adicionados quando disponíveis.
Retrospecto recente
A Union Saint-Gilloise soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o KFC Nijlen na Copa da Bélgica. Antes disso, a equipe empatou por 1 a 1 com o Real Sociedad na Liga Europa e com o OH Leuven no Campeonato Belga, além de vencer o Royal Antwerp por 2 a 0 fora de casa e o Viktoria Plzen por 3 a 0 na Liga Europa. No total, a Union marcou oito gols e sofreu dois nesse período.
O Hapoel Beer Sheva registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o AZ Alkmaar na Liga Europa. A equipe também empatou sem gols com o Dínamo de Zagreb e perdeu por 5 a 2 para o Sabah FK na qualificação da Liga dos Campeões, mas venceu o Sabah FK por 2 a 1 e o Estrela Vermelha por 2 a 0 anteriormente. No total, o clube israelense marcou cinco gols e sofreu oito nesse período.
Últimos confrontos diretos
Não há registros de confrontos anteriores entre Union Saint-Gilloise e Hapoel Beer Sheva disponíveis. Esta será, com base nos dados fornecidos, a primeira vez que os dois clubes se enfrentam.
Classificação
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|7
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|3
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|2
|2
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|0
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V
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|0
|0
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V
|7
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|2
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|6
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|+3
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|1
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|+1
|4
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|1
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|1
|0
|+1
|4
V
E
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|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|3
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|16
|2
|1
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|1
|4
|2
|+2
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
V
D
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
D
V
|19
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
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|20
|2
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|0
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|2
|0
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D
|21
|2
|1
|0
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|0
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|2
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|2
|0
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|24
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E
D
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E
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D
|28
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|3
|-2
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D
D
|30
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|0
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|2
|5
|-3
|0
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
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|0
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|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|33
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|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
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|0
|0
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|0
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|0
|0
|2
|0
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Na tabela da Liga Europa, a Union Saint-Gilloise ocupa a 12ª posição, dentro do grupo que garante classificação direta às próximas fases. O Hapoel Beer Sheva está em 24º lugar, em situação mais delicada e precisando de pontos para sair da zona de eliminação.
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