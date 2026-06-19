



Copa do Mundo - D San Francisco Bay Area Stadium





Como assistir Turquia x Paraguai online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Turquia e Paraguai pela Copa do Mundo 2026 será transmitida em TV aberta e fechada, além de plataformas de streaming. As opções de canal de TV e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Vincenzo Montella não registra desfalques por lesão ou suspensão para o duelo. O técnico deve escalar o mesmo bloco que iniciou contra a Austrália, com Ugurcan Cakir no gol, Ferdi Kadioglu e Mehmet Zeki Celik nas laterais, Merih Demiral e Abdulkerim Bardakci na zaga, e Hakan Calhanoglu como pivô do meio-campo. Arda Guler, Orkun Kokcu e Baris Alper Yilmaz completam o setor criativo, com Kerem Akturkoglu no ataque.

Gustavo Alfaro também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão listadas nos dados disponíveis. A provável escalação do Paraguai aponta Orlando Gill na meta, Gustavo Gomez, Omar Alderete e Juan Caceres na defesa, Alexandro Maidana na lateral, Damian Bobadilla e Andres Cubas no meio, Diego Gomez e Miguel Almiron pelos lados, com Julio Enciso e Antonio Sanabria no ataque. Atualizações serão adicionadas conforme novas informações surgirem antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Turquia chega a esta partida com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi justamente a estreia no Mundial, por 2 a 0 para a Austrália em 14 de junho. Antes disso, a seleção turca venceu a Venezuela por 2 a 1 em amistoso e aplicou 4 a 0 na Macedônia do Norte. Nas Eliminatórias Europeias, bateu Kosovo por 1 a 0 e Romênia pelo mesmo placar. Ao todo, a Turquia marcou oito gols e sofreu três nessas cinco partidas.

O Paraguai apresenta um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas no mesmo período. A estreia na Copa terminou em derrota pesada, 4 a 1 para os Estados Unidos em 13 de junho. O resultado positivo mais recente foi uma goleada por 4 a 0 sobre a Nicarágua em amistoso. A Albirroja também perdeu para o Marrocos por 2 a 1, venceu a Grécia por 1 a 0 e bateu o México por 2 a 1 em novembro de 2025. No total, o Paraguai anotou nove gols e cedeu oito nesse intervalo.





Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre Turquia e Paraguai disponíveis no conjunto de informações atual. O histórico oficial entre as duas seleções será atualizado assim que as informações estiverem disponíveis.





Classificação

No Grupo D da Copa do Mundo 2026, a Turquia ocupa a terceira posição, enquanto o Paraguai aparece na quarta e última colocação após a primeira rodada.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.