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Como assistir Turquia x Estados Unidos da América online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





Do lado turco, o técnico Vincenzo Montella tem Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler e Kenan Yıldız à disposição. Não há lesionados ou suspensos registrados, e o onze projetado conta com Ugurcan Cakir no gol, linha defensiva formada por Mert Muldur, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral e Ferdi Kadioglu, e ataque organizado em torno de Can Uzun e Deniz Gul.

Nos Estados Unidos, Mauricio Pochettino vai poupar os quatro jogadores em risco de suspensão. Matt Turner, Mark McKenzie, Max Arfsten, Joseph Scally e Auston Trusty integram a escalação projetada, assim como Giovanni Reyna, Malik Tillman, Alex Zendejas, Timothy Weah, Sebastian Berhalter e Haji Wright. A situação de Pulisic será avaliada, com o técnico administrando seus minutos com cautela. Atualizações sobre a escalação definitiva serão adicionadas conforme se aproxima o início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Turquia chega com um retrospecto de uma vitória e dois derrotas nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Paraguai na Copa do Mundo, precedida por uma goleada sofrida de 2 a 0 para a Austrália também no torneio. Antes da Copa, o time venceu a Venezuela por 2 a 1 e a Macedônia do Norte por 4 a 0 em amistosos, além de ter batido o Kosovo por 1 a 0 nas Eliminatórias Europeias. Ao longo dessas cinco partidas, a Turquia marcou dois gols e sofreu dois.

Os Estados Unidos chegam com três vitórias nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o 2 a 0 sobre a Austrália na Copa, após o 4 a 1 sobre o Paraguai na estreia. O time perdeu para a Alemanha por 2 a 1 em amistoso e para Portugal por 2 a 0 em março, mas somou dez gols marcados e seis sofridos nas últimas cinco partidas. As duas vitórias com clean sheet na fase de grupos representam o melhor momento desta sequência.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas seleções aconteceu em junho de 2025, quando a Turquia venceu os Estados Unidos por 2 a 1 em amistoso. Antes disso, os americanos haviam vencido os dois encontros anteriores: 2 a 1 em junho de 2014 e 2 a 1 em maio de 2010, ambos também em amistosos. Nos três jogos registrados, cada seleção somou uma vitória a favor da Turquia e duas a favor dos EUA.





Classificação

No Grupo D da Copa do Mundo 2026, os Estados Unidos lideram a tabela na primeira posição, enquanto a Turquia ocupa o quarto e último lugar.









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