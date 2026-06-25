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Como assistir Tunísia x Países Baixos online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para assistir a Tunísia x Países Baixos estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





A Tunísia é comandada interinamente por Hervé Renard, que assumiu após a demissão de Sabri Lamouchi. O XI provável conta com Aymen Dahmen no gol; Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery e Omar Rekik na defesa; Rani Khedira, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri e Khalil Ayari no meio; e Elias Saad e Hazem Mastouri no ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados até o momento.

Os Países Baixos seguem sob o comando de Ronald Koeman. O XI projetado tem Bart Verbruggen na meta; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven na defesa; Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch e Frenkie de Jong no meio; e Donyell Malen, Brian Brobbey e Cody Gakpo no ataque. Nenhuma lesão ou suspensão foi registrada. Atualizações serão adicionadas conforme disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Tunísia chega em péssima fase: quatro derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 4 a 0 para o Japão pela Copa do Mundo, em 21 de junho, seguida da goleada sofrida diante da Suécia por 5 a 1 em 15 de junho. Antes do torneio, os tunisianos também perderam para a Bélgica por 5 a 0 e para a Áustria por 1 a 0 em amistosos. O único ponto positivo foi o empate sem gols com o Canadá. No total, a Tunísia marcou apenas um gol e sofreu 15 nos últimos cinco jogos.

Os Países Baixos têm dois triunfos, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. A vitória mais recente foi a goleada de 5 a 1 sobre a Suécia em 20 de junho, após o empate em 2 a 2 com o Japão na estreia do torneio. Antes da Copa, bateram o Uzbequistão por 2 a 1, perderam para a Argélia por 1 a 0 e empataram com o Equador em 1 a 1. Os holandeses marcaram 11 gols e sofreram seis nesse período.





Últimos confrontos diretos

TUN Um HOL 0 1 Empate 0 Tunísia 1 - 1 Países Baixos 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O único encontro registrado entre as duas seleções terminou em empate por 1 a 1, em um amistoso disputado em 11 de fevereiro de 2009, com a Tunísia como mandante. Com apenas um jogo no histórico, não é possível identificar qualquer padrão entre as equipes.





Classificação

No Grupo F da Copa do Mundo 2026, os Países Baixos lideram a tabela, enquanto a Tunísia ocupa a quarta e última posição, já eliminada da competição.









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