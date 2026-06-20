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Tunísia x Japão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Tunísia x Japão
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Saiba onde vai passar o jogo entre Tunísia e Japão, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Tunísia x Japão online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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Tunísia x Japão terá transmissão ao vivo no Brasil pelos canais e plataformas listados abaixo. O jogo passa na TV aberta pela Globo e no pay-per-view pelo SporTV, além de estar disponível em serviços de streaming como Globoplay, Caze TV, Zapping, Claro+, Sky+ e Vivo Play.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Tunísia x Japão

4-2-3-1
Tunísia crest
Tunísia
TUN
Formação
Japão crest
Japão
JAP
3-4-2-1
1A. Chamakh2A. Abdi3M. Talbi20Y. Valery4O. Rekik7E. Achouri17E. Skhiri13R. Khedira11I. Gharbi10H. Mejbri19F. Chaouat1Z. Suzuki3S. Taniguchi16T. Watanabe21H. Ito10R. Doan2Y. Sugawara24K. Sano11D. Maeda15D. Kamada13K. Nakamura18A. Ueda
Japão crest
Japão
JAP
4-2-3-1
Tunísia

Time titular

Japão

Técnico

  • H. Renard
  • H. Moriyasu

Lesões e suspensões

    Pelo lado da Tunísia, o técnico Hervé Renard deve escalar o seguinte time: Abdelmouhib Chamakh; Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery, Omar Rekik; Elias Achouri, Ellyes Skhiri, Rani Khedira; Ismael Gharbi, Hannibal Mejbri; e Firas Chaouat. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco tunisiano até o momento.

    O Japão de Hajime Moriyasu deve ir a campo com: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Yukinari Sugawara, Kaishu Sano, Daizen Maeda; Daichi Kamada, Keito Nakamura; e Ayase Ueda. Assim como os adversários, a seleção japonesa não registra desfalques por lesão ou suspensão confirmados. Atualizações serão incorporadas conforme se aproxima o horário do jogo.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    TUN
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    2/11
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    1/5

    JAP
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    8/2
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    1/5

    A Tunísia atravessa um momento delicado. Nos últimos cinco jogos, a seleção registrou apenas uma vitória, um empate e três derrotas. O resultado mais recente foi a goleada sofrida por 5 a 1 contra a Suécia na estreia da Copa do Mundo, em 15 de junho. Antes disso, os tunisianos já haviam perdido por 5 a 0 para a Bélgica e por 1 a 0 para a Áustria em amistosos de preparação. No período, a equipe marcou apenas dois gols e sofreu doze.

    O Japão apresenta desempenho oposto. Os Samurai Azuis venceram quatro dos últimos cinco jogos, com apenas um empate. Após derrotar Islândia (1 a 0), Inglaterra (0 a 1) e Escócia (0 a 1) em amistosos, a seleção asiática ficou no 2 a 2 com a Holanda na abertura da Copa do Mundo, em 14 de junho. No período, o Japão marcou sete gols e sofreu quatro, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre a Bolívia em novembro de 2025.


    Últimos confrontos diretos

    TUN

    Outros

    JAP

    1

    0

    Empate

    3

    Vitórias

    3

    Gols feitos

    6
    Jogos com mais de 2.5 gols
    1/4
    Ambos os times marcam
    0/4

    O encontro mais recente entre as duas seleções foi em outubro de 2023, quando o Japão venceu a Tunísia por 2 a 0 em amistoso. Nos quatro jogos disputados entre elas, o Japão leva vantagem com três vitórias contra uma da Tunísia, que triunfou por 3 a 0 em amistoso realizado em junho de 2022. O único confronto em Copa do Mundo aconteceu em 2002, com vitória japonesa por 2 a 0.


    Classificação

    No Grupo F, o Japão ocupa a segunda posição, enquanto a Tunísia está na quarta e última colocação após a primeira rodada.



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