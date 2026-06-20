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Como assistir Tunísia x Japão online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Tunísia x Japão terá transmissão ao vivo no Brasil pelos canais e plataformas listados abaixo. O jogo passa na TV aberta pela Globo e no pay-per-view pelo SporTV, além de estar disponível em serviços de streaming como Globoplay, Caze TV, Zapping, Claro+, Sky+ e Vivo Play.





Notícias e prováveis escalações





Pelo lado da Tunísia, o técnico Hervé Renard deve escalar o seguinte time: Abdelmouhib Chamakh; Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery, Omar Rekik; Elias Achouri, Ellyes Skhiri, Rani Khedira; Ismael Gharbi, Hannibal Mejbri; e Firas Chaouat. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco tunisiano até o momento.

O Japão de Hajime Moriyasu deve ir a campo com: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Yukinari Sugawara, Kaishu Sano, Daizen Maeda; Daichi Kamada, Keito Nakamura; e Ayase Ueda. Assim como os adversários, a seleção japonesa não registra desfalques por lesão ou suspensão confirmados. Atualizações serão incorporadas conforme se aproxima o horário do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 8 T. Kubo





Retrospecto recente

A Tunísia atravessa um momento delicado. Nos últimos cinco jogos, a seleção registrou apenas uma vitória, um empate e três derrotas. O resultado mais recente foi a goleada sofrida por 5 a 1 contra a Suécia na estreia da Copa do Mundo, em 15 de junho. Antes disso, os tunisianos já haviam perdido por 5 a 0 para a Bélgica e por 1 a 0 para a Áustria em amistosos de preparação. No período, a equipe marcou apenas dois gols e sofreu doze.

O Japão apresenta desempenho oposto. Os Samurai Azuis venceram quatro dos últimos cinco jogos, com apenas um empate. Após derrotar Islândia (1 a 0), Inglaterra (0 a 1) e Escócia (0 a 1) em amistosos, a seleção asiática ficou no 2 a 2 com a Holanda na abertura da Copa do Mundo, em 14 de junho. No período, o Japão marcou sete gols e sofreu quatro, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre a Bolívia em novembro de 2025.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as duas seleções foi em outubro de 2023, quando o Japão venceu a Tunísia por 2 a 0 em amistoso. Nos quatro jogos disputados entre elas, o Japão leva vantagem com três vitórias contra uma da Tunísia, que triunfou por 3 a 0 em amistoso realizado em junho de 2022. O único confronto em Copa do Mundo aconteceu em 2002, com vitória japonesa por 2 a 0.





Classificação

No Grupo F, o Japão ocupa a segunda posição, enquanto a Tunísia está na quarta e última colocação após a primeira rodada.









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