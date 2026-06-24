



Copa do Mundo - A Mexico City Stadium





Como assistir Tchéquia x México online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Tchéquia e México pode ser assistida ao vivo pela Caze TV. As opções de transmissão estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Miroslav Koubek tem elenco completo à disposição para o confronto decisivo do Grupo A. Não há lesionados nem suspensos listados para a Tchéquia. O XI projetado tem Matej Kovar no gol, com Robin Hranac, Ladislav Krejci e Tomas Holes na linha defensiva. Vladimir Coufal e Michal Sadilek devem atuar nas faixas laterais, com Vladimir Darida e Lukas Cerv no meio-campo central. Adam Hlozek e Alexandr Sojka apoiam Patrik Schick no ataque.

Javier Aguirre também não tem baixas por lesão ou suspensão. O XI projetado do México traz Jose Rangel no gol, uma linha de quatro com Jesus Gallardo, Johan Vasquez, Israel Reyes e Jorge Sanchez na defesa, Erik Lira, Brian Gutierrez e Luis Romo no meio-campo, e Roberto Alvarado e Julian Quinones ao lado de Santiago Gimenez no ataque. Atualizações serão adicionadas caso haja mudanças antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 14 D. Jurasek Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Tchéquia chega a esta partida com dois empates, duas vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com a África do Sul na Copa do Mundo em 18 de junho, e antes disso a derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul em 12 de junho. No período anterior ao torneio, venceram Guatemala por 3 a 1 e Kosovo por 2 a 1 em amistosos, além de um empate em 2 a 2 com a Dinamarca nas eliminatórias europeias. Nos cinco jogos, a Tchéquia marcou sete gols e sofreu sete.

O México apresenta um desempenho muito mais sólido. El Tri venceu todos os cinco últimos jogos disputados. A vitória mais recente foi por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo em 19 de junho, seguida de um triunfo por 2 a 0 sobre a África do Sul em 11 de junho. Antes disso, golearam a Sérvia por 5 a 1, venceram a Austrália por 1 a 0 e superaram Gana por 2 a 0 em amistosos de preparação. O México marcou 11 gols e não sofreu nenhum nesses cinco jogos, mantendo o jejum de gols sofridos em todas as partidas.





Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre Tchéquia e México disponíveis nos registros das últimas cinco partidas entre as duas seleções. Este encontro no Grupo A no Mexico City Stadium representa o jogo registrado neste conjunto de dados.





Classificação

No Grupo A, o México lidera com seis pontos em dois jogos. A Tchéquia está na terceira posição com um ponto após duas rodadas.









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