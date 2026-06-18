



Copa do Mundo - A Atlanta Stadium





Como assistir Tchéquia x África do Sul online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Tchéquia e África do Sul tem transmissão confirmada pela Caze TV. Veja abaixo as opções para acompanhar o jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





No lado tcheco, o técnico Miroslav Koubek não reportou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. O time deve manter a base utilizada na estreia contra a Coreia do Sul, com Patrik Schick como referência ofensiva e Tomáš Souček no meio-campo.

Já a África do Sul terá dois desfalques certos: Sphephelo Sithole e Themba Zwane cumprem suspensão automática após receberem cartão vermelho na derrota para o México. O técnico Hugo Broos precisará remodelar o setor intermediário, e as informações sobre o time provável serão atualizadas conforme a confirmação oficial da escalação.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 13 S. Sithole

11 T. Zwane





Retrospecto recente

A Tchéquia chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi justamente na estreia da Copa do Mundo, por 2 a 1 para a Coreia do Sul. Antes do torneio, a equipe venceu Guatemala por 3 a 1 e Kosovo por 2 a 1 em amistosos. Nos playoffs das Eliminatórias Europeias, os checos superaram Dinamarca e Irlanda, ambas por 2 a 2 com classificação nos pênaltis. No total dos cinco jogos, a seleção marcou 11 gols e sofreu 7.

A África do Sul acumula dois empates, uma vitória e duas derrotas no mesmo período. A derrota mais recente foi o 2 a 0 sofrido diante do México na abertura da Copa. Antes disso, Bafana Bafana venceu a Jamaica por 1 a 0 fora de casa em amistoso. Os sul-africanos não balançaram as redes em dois dos cinco jogos analisados, o que aponta para dificuldades ofensivas que já ficaram evidentes na estreia do Mundial.





Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos diretos entre Tchéquia e África do Sul nos dados disponíveis. O duelo em Atlanta representa um encontro inédito entre as duas seleções na Copa do Mundo.





Classificação

No Grupo A, a Tchéquia ocupa a terceira posição, enquanto a África do Sul aparece na quarta e última colocação após a primeira rodada.









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