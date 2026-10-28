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Sunderland x Brentford: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Carabao Cup

Sunderland x Brentford
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Sunderland x Brentford

Técnico

  • R. Le Bris

No Sunderland, Regis Le Bris ainda não divulgou a escalação provável para esta partida. Informações sobre lesões e suspensões serão atualizadas conforme se aproxima o dia do jogo.

No Brentford, Keith Andrews também não confirmou o time que entrará em campo. Atualizações sobre o plantel visitante serão adicionadas próximo ao início da partida.

Retrospecto recente

SUN

SUN - Sequência

BHA
D0-2
TOR
V1-2
BOU
D2-0
LCH
E1-1
LEE
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BRE

BRE - Sequência

REA
V1-2
CHE
V3-0
AVL
E2-2
LIV
D1-2
HUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Sunderland chega a esta partida com um retrospecto de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 contra o Leeds United na Premier League, que seguiu um empate por 1 a 1 com o Lech Poznań na Liga Europa. A única vitória nesse período veio fora de casa, por 2 a 1 contra o Torreense na Liga Europa. Ao todo, o time marcou seis gols e sofreu cinco nesse recorte.

O Brentford, por sua vez, registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O empate mais recente foi por 1 a 1 contra o Hull City na Premier League, enquanto a vitória de maior destaque foi o triunfo por 3 a 0 sobre o Chelsea. Os Bees marcaram sete gols e sofreram seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SunderlandEmpateBrentford
1
2
2
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FJ
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FJ
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FJ
Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
FJ
6Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 5 de setembro de 2026, pela Premier League, com o Brentford vencendo em casa por 1 a 0 o Sunderland — resultado que terminou em 1 a 1. Antes disso, o Brentford aplicou 3 a 0 sobre o Sunderland em janeiro de 2026, também na Premier League. Nos cinco jogos registrados entre os clubes, o Brentford leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Sunderland, além de dois empates.

Classificação

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