Carabao Cup - Rodada 4 28 de out. de 2026 - 15:45 Stadium of Light

Como assistir Sunderland x Brentford online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Sunderland, Regis Le Bris ainda não divulgou a escalação provável para esta partida. Informações sobre lesões e suspensões serão atualizadas conforme se aproxima o dia do jogo.

No Brentford, Keith Andrews também não confirmou o time que entrará em campo. Atualizações sobre o plantel visitante serão adicionadas próximo ao início da partida.

Retrospecto recente

O Sunderland chega a esta partida com um retrospecto de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 contra o Leeds United na Premier League, que seguiu um empate por 1 a 1 com o Lech Poznań na Liga Europa. A única vitória nesse período veio fora de casa, por 2 a 1 contra o Torreense na Liga Europa. Ao todo, o time marcou seis gols e sofreu cinco nesse recorte.

O Brentford, por sua vez, registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O empate mais recente foi por 1 a 1 contra o Hull City na Premier League, enquanto a vitória de maior destaque foi o triunfo por 3 a 0 sobre o Chelsea. Os Bees marcaram sete gols e sofreram seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 5 de setembro de 2026, pela Premier League, com o Brentford vencendo em casa por 1 a 0 o Sunderland — resultado que terminou em 1 a 1. Antes disso, o Brentford aplicou 3 a 0 sobre o Sunderland em janeiro de 2026, também na Premier League. Nos cinco jogos registrados entre os clubes, o Brentford leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Sunderland, além de dois empates.

Classificação

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