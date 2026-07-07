



Copa do Mundo - Fase Final BC Place Vancouver





Como assistir Suíça x Colômbia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Suíça e Colômbia será transmitido ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





Murat Yakin tem escalação definida para a Suíça, com Gregor Kobel no gol e a linha defensiva formada por Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji e Denis Zakaria. No meio, Remo Freuler e Granit Xhaka formam o miolo, com Johan Manzambi, Ruben Vargas e Dan Ndoye pelos lados. Breel Embolo lidera o ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco suíço.

Néstor Lorenzo deve escalar a Colômbia com Camilo Vargas na meta, uma linha de quatro defensores formada por Johan Mojica, Jhon Lucumi, Davinson Sanchez e Daniel Munoz, e o trio de meio-campo composto por Gustavo Puerta, Jefferson Lerma e Jhon Arias. James Rodríguez, Luis Suarez e Luis Diaz completam o time. Assim como a Suíça, a seleção colombiana não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão. Atualizações serão adicionadas conforme o horário do jogo se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Suíça chega ao confronto em grande momento, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. A campanha mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre a Argélia em 3 de julho, que confirmou a classificação às oitavas. Antes disso, a equipe bateu o Canadá por 2 a 1 e goleou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, resultado que se destacou como a melhor atuação do ciclo. Os dois pontos perdidos vieram no empate por 1 a 1 com o Catar e num amistoso com a Austrália com o mesmo placar. Nos cinco jogos, a Suíça marcou dez gols e sofreu três.

A Colômbia apresenta sequência ainda mais consistente: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi o 1 a 0 sobre Gana em 4 de julho, decidido por Jhon Arias. Antes disso, a equipe derrotou a RD Congo por 1 a 0 e o Uzbequistão por 3 a 1, além de ter ficado no 0 a 0 com Portugal, resultado que garantiu a liderança do Grupo K. A Colômbia marcou oito gols e sofreu apenas um no período, chegando ao confronto com três jogos consecutivos sem ser vazada.





Últimos confrontos diretos

SUÍ Um COL 0 0 Empate 1 Colômbia 3 - 1 Suíça 1 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

O único encontro registrado entre as duas seleções ocorreu em 25 de março de 2007, num amistoso em que a Colômbia venceu a Suíça por 3 a 1. Esse único resultado representa todo o histórico disponível entre os dois países, tornando este confronto das oitavas praticamente inédito em termos competitivos.





Classificação

A Suíça encerrou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo B, enquanto a Colômbia liderou o Grupo K. As duas equipes chegam às oitavas de final como cabeças de chave de seus respectivos grupos.









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