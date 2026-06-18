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Como assistir Suíça x Bósnia e Herzegovina online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Suíça x Bósnia e Herzegovina terá transmissão ao vivo no Brasil pelos canais e plataformas listados abaixo. Confira onde assistir online e na TV aberta ou por assinatura.





Notícias e prováveis escalações





A Suíça é comandada por Murat Yakin, que deve escalar: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Michel Aebischer, Dan Ndoye, Ruben Vargas; e Breel Embolo. Não há lesionados ou suspensos confirmados no plantel suíço até o momento. Atualizações serão acrescentadas conforme o jogo se aproximar.

A Bósnia e Herzegovina tem Sergej Barbarez no comando técnico, com o seguinte XI provável: Nikola Vasilj; Sead Kolasinac, Nikola Katic, Amar Dedic, Tarik Muharemovic; Benjamin Tahirovic, Ivan Basic, Amar Memic; Esmir Bajraktarevic, Jovo Lukic; Ermedin Demirovic. Também não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no lado bósnio.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Suíça chega ao confronto com um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos: uma vitória, três empates e uma derrota. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Catar na estreia da Copa do Mundo, em 13 de junho. Antes disso, a equipe também empatou em 1 a 1 com a Austrália em amistoso. O melhor desempenho no período foi a goleada por 4 a 1 sobre a Jordânia em maio. Os suíços marcaram sete gols e sofreram sete nos cinco jogos, incluindo uma derrota por 4 a 3 para a Alemanha em março.

A Bósnia e Herzegovina soma um aproveitamento parecido: uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Canadá na estreia do Mundial, em 12 de junho. Os bósnios também empataram sem gols com a Macedônia do Norte e por 1 a 1 com o Panamá em amistosos. As duas vitórias registradas no período foram conquistadas nas eliminatórias europeias, contra Itália e País de Gales. No total, a equipe marcou quatro gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

SUÍ Um BIH 0 0 Empate 1 Suíça 0 - 2 Bósnia e Herzegovina 0 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O histórico recente entre as duas seleções é bastante restrito. O único confronto registrado nos dados disponíveis aconteceu em março de 2016, em amistoso disputado na Suíça, com vitória da Bósnia e Herzegovina por 2 a 0. O duelo desta quarta-feira, portanto, será apenas o segundo encontro entre as equipes em toda a história.





Classificação

No Grupo B da Copa do Mundo 2026, a Suíça ocupa a primeira posição, enquanto a Bósnia e Herzegovina aparece na quarta colocação da tabela.









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