



Copa do Mundo - Fase Final BC Place Vancouver





Como assistir Suíça x Argélia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Suíça e Argélia pela Copa do Mundo 2026 pode ser assistido ao vivo pelo Disney+ e pela Caze TV. Confira abaixo as opções de transmissão disponíveis para acompanhar o duelo em Vancouver.





Notícias e prováveis escalações





A Suíça não tem lesionados nem suspensos confirmados para este jogo. Murat Yakin deve escalar o seguinte XI: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Vargas, Manzambi, Ndoye; Embolo.

A Argélia também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Vladimir Petkovic deve mandar a campo: Benbot; Mandi, Belghali, Bensebaini, Ait Nouri; Aouar, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri. Mais informações serão adicionadas conforme se aproximar o início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Suíça venceu três dos últimos cinco jogos, com dois empates e nenhuma derrota. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Canadá em 24 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, a equipe goleou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 em 18 de junho. Os únicos pontos perdidos foram dois empates por 1 a 1, um contra o Catar na fase de grupos e outro contra a Austrália em amistoso. Nos cinco jogos, a Suíça marcou 13 gols e sofreu cinco.

A Argélia também apresenta três vitórias nos últimos cinco jogos, com um empate e uma derrota. O resultado mais recente foi o dramático empate em 3 a 3 com a Áustria em 28 de junho, que garantiu a classificação. Antes disso, a equipe venceu a Jordânia por 2 a 1 em 23 de junho. A única derrota foi por 3 a 0 para a Argentina na fase de grupos. Em amistosos, a Argélia bateu a Bolívia por 4 a 0 e os Países Baixos por 1 a 0.





Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos recentes disponíveis entre Suíça e Argélia. Esta partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no BC Place em Vancouver, representa o encontro mais atual entre as duas seleções.





Classificação

A Suíça terminou o Grupo B na primeira colocação. A Argélia avançou à fase eliminatória como terceira colocada do Grupo J.









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