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Suíça x Argélia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Suíça x Argélia
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Argélia
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Saiba onde vai passar o jogo entre Suíça e Argélia, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - Fase Final
BC Place Vancouver


Como assistir Suíça x Argélia online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Suíça e Argélia pela Copa do Mundo 2026 pode ser assistido ao vivo pelo Disney+ e pela Caze TV. Confira abaixo as opções de transmissão disponíveis para acompanhar o duelo em Vancouver.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Suíça x Argélia

4-2-3-1
Suíça crest
Suíça
SUÍ
Formação
Argélia crest
Argélia
ARG
4-2-3-1
1G. Kobel5M. Akanji13R. Rodriguez4N. Elvedi3S. Widmer8R. Freuler10G. Xhaka17R. Vargas9J. Manzambi11D. Ndoye7B. Embolo16O. Benbot2A. Mandi17R. Belghali21R. Bensebaini15R. Ait Nouri8H. Aouar7R. Mahrez22I. Maza19N. Bentaleb10F. Chaibi9A. Gouiri
Argélia crest
Argélia
ARG
4-2-3-1
Suíça

Time titular

Argélia

Técnico

  • M. Yakin
  • V. Petkovic

A Suíça não tem lesionados nem suspensos confirmados para este jogo. Murat Yakin deve escalar o seguinte XI: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Vargas, Manzambi, Ndoye; Embolo.

A Argélia também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Vladimir Petkovic deve mandar a campo: Benbot; Mandi, Belghali, Bensebaini, Ait Nouri; Aouar, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri. Mais informações serão adicionadas conforme se aproximar o início da partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

SUÍ

SUÍ - Sequência

JOR
V4-1
AUS
E1-1
QAT
E1-1
BIH
V4-1
CAN
V2-1
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
ARG

ARG - Sequência

HOL
V0-1
BOL
V0-4
ARG
D3-0
JOR
V1-2
AUT
E3-3
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Suíça venceu três dos últimos cinco jogos, com dois empates e nenhuma derrota. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Canadá em 24 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, a equipe goleou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 em 18 de junho. Os únicos pontos perdidos foram dois empates por 1 a 1, um contra o Catar na fase de grupos e outro contra a Austrália em amistoso. Nos cinco jogos, a Suíça marcou 13 gols e sofreu cinco.

A Argélia também apresenta três vitórias nos últimos cinco jogos, com um empate e uma derrota. O resultado mais recente foi o dramático empate em 3 a 3 com a Áustria em 28 de junho, que garantiu a classificação. Antes disso, a equipe venceu a Jordânia por 2 a 1 em 23 de junho. A única derrota foi por 3 a 0 para a Argentina na fase de grupos. Em amistosos, a Argélia bateu a Bolívia por 4 a 0 e os Países Baixos por 1 a 0.


Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos recentes disponíveis entre Suíça e Argélia. Esta partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no BC Place em Vancouver, representa o encontro mais atual entre as duas seleções.


Classificação

A Suíça terminou o Grupo B na primeira colocação. A Argélia avançou à fase eliminatória como terceira colocada do Grupo J.



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