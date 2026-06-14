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Suécia x Tunísia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Suécia x Tunísia
Suécia
Tunísia
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Saiba onde vai passar o jogo entre Suécia e Tunísia, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Suécia x Tunísia online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para assistir a Suécia x Tunísia estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Suécia x Tunísia

3-4-1-2
Suécia crest
Suécia
SWE
Formação
Tunísia crest
Tunísia
TUN
4-2-3-1
23K. Nordfeldt3V. Nilsson Lindeloef2G. Lagerbielke4I. Hien10B. Nygren18Y. Ayari21A. Bernhardsson5G. Gudmundsson16J. Karlstroem17V. Gyoekeres9A. Isak1A. Chamakh4O. Rekik2A. Abdi3M. Talbi20Y. Valery10H. Mejbri17E. Skhiri13R. Khedira7E. Achouri14K. Ayari19F. Chaouat
Tunísia crest
Tunísia
TUN
3-4-1-2
Suécia

Time titular

Tunísia

Técnico

  • G. Potter
  • S. Lamouchi

A Suécia é comandada por Graham Potter, mas a comissão técnica ainda não divulgou o provável time titular, nem confirmou lesionados ou suspensos para a estreia. Atualizações serão incluídas conforme informações forem liberadas antes do apito inicial.

Na Tunísia, Sabri Lamouchi também não confirmou o time para o jogo de abertura. Não há registros de lesionados ou suspensos no momento, e mais detalhes sobre o elenco disponível devem ser divulgados nos dias que antecedem a partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

SWE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

TUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

A Suécia chegou à Copa com um desempenho irregular nos últimos cinco jogos: duas vitórias, dois empates e uma derrota, com sete gols marcados e sete sofridos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Grécia em amistoso, em 4 de junho. Antes disso, os suecos perderam por 3 a 1 para a Noruega, também em amistoso, em 1º de junho. Nas eliminatórias europeias, a seleção mostrou mais consistência, com vitórias sobre Polônia (3 a 2) e Ucrânia (3 a 1).

A Tunísia atravessa um momento difícil de forma. Nos últimos cinco jogos, a seleção registrou apenas uma vitória, um empate e três derrotas, com dois gols marcados e sete sofridos. A derrota mais recente foi pesada: 5 a 0 para a Bélgica em amistoso, em 6 de junho. Antes disso, os tunisianos perderam por 1 a 0 para a Áustria e empataram sem gols com o Canadá. A única vitória nesse período veio contra o Haiti, por 1 a 0.


Últimos confrontos diretos

SWE

Um

TUN

0

0

Empate

1

0

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

O histórico de confrontos diretos entre as duas seleções nos dados disponíveis é restrito a um único jogo: em 12 de fevereiro de 2003, a Tunísia venceu a Suécia por 1 a 0, em amistoso, como mandante. Não há outros registros de confrontos entre as equipes no período analisado.


Classificação

No Grupo F da Copa do Mundo 2026, a Suécia ocupa a terceira posição na tabela, enquanto a Tunísia aparece em quarto lugar.



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