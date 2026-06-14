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Como assistir Suécia x Tunísia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para assistir a Suécia x Tunísia estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





A Suécia é comandada por Graham Potter, mas a comissão técnica ainda não divulgou o provável time titular, nem confirmou lesionados ou suspensos para a estreia. Atualizações serão incluídas conforme informações forem liberadas antes do apito inicial.

Na Tunísia, Sabri Lamouchi também não confirmou o time para o jogo de abertura. Não há registros de lesionados ou suspensos no momento, e mais detalhes sobre o elenco disponível devem ser divulgados nos dias que antecedem a partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Suécia chegou à Copa com um desempenho irregular nos últimos cinco jogos: duas vitórias, dois empates e uma derrota, com sete gols marcados e sete sofridos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Grécia em amistoso, em 4 de junho. Antes disso, os suecos perderam por 3 a 1 para a Noruega, também em amistoso, em 1º de junho. Nas eliminatórias europeias, a seleção mostrou mais consistência, com vitórias sobre Polônia (3 a 2) e Ucrânia (3 a 1).

A Tunísia atravessa um momento difícil de forma. Nos últimos cinco jogos, a seleção registrou apenas uma vitória, um empate e três derrotas, com dois gols marcados e sete sofridos. A derrota mais recente foi pesada: 5 a 0 para a Bélgica em amistoso, em 6 de junho. Antes disso, os tunisianos perderam por 1 a 0 para a Áustria e empataram sem gols com o Canadá. A única vitória nesse período veio contra o Haiti, por 1 a 0.





Últimos confrontos diretos

SWE Um TUN 0 0 Empate 1 Tunísia 1 - 0 Suécia 0 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O histórico de confrontos diretos entre as duas seleções nos dados disponíveis é restrito a um único jogo: em 12 de fevereiro de 2003, a Tunísia venceu a Suécia por 1 a 0, em amistoso, como mandante. Não há outros registros de confrontos entre as equipes no período analisado.





Classificação

No Grupo F da Copa do Mundo 2026, a Suécia ocupa a terceira posição na tabela, enquanto a Tunísia aparece em quarto lugar.









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