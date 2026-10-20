Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 MHPArena

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Notícias e prováveis escalações

O Stuttgart terá desfalques importantes para o duelo. Ameen Al Dakhil, Justin Diehl, Maximilian Mittelstaedt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas e Dan-Axel Zagadou estão todos fora por lesão. O provável time titular de Sebastian Hoeness deve contar com Fabian Bredlow no gol, Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman e Ramon Hendriks na defesa, além de Angelo Stiller, Grischa Proemel, Jamie Leweling, Chris Fuehrich, Deniz Undav e Ermedin Demirovic.

Do lado do Atlético de Madrid, Diego Simeone não poderá contar com Cristian Romero e Koke, ambos no departamento médico. O provável onze visitante tem Jan Oblak na meta, com Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Pubill e David Hancko na linha defensiva, e Julian Alvarez e Kang-In Lee entre os destaques ofensivos.

Retrospecto recente

O Stuttgart registra duas vitórias, zero empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe perdeu para o Hamburgo por 1 a 0 na rodada mais recente do Bundesliga, mas antes havia goleado o Slovan Bratislava por 3 a 0 na Champions League. Ao longo das cinco partidas, o time de Hoeness marcou oito gols e sofreu dois.

O Atlético de Madrid, por sua vez, venceu os cinco jogos mais recentes em todas as competições, sem nenhuma derrota ou empate no período. O triunfo mais recente foi o 1 a 0 sobre o Espanyol na LaLiga, e antes disso a equipe superou o Manchester United por 2 a 0 na Champions League. Simeone também pode comemorar vitórias sobre o Real Madrid (2 a 1), Deportivo Alavés (2 a 1) e Osasuna (4 a 0) nesta sequência, com apenas um gol sofrido em cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O histórico de confrontos diretos entre as duas equipes é bastante limitado. O único encontro registrado nos dados disponíveis aconteceu em agosto de 2018, em jogo amistoso, e terminou empatado em 1 a 1. Não há registros de duelos oficiais anteriores entre Stuttgart e Atlético de Madrid no dataset fornecido.

Classificação

Na tabela da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27, o Stuttgart ocupa a quarta posição, enquanto o Atlético de Madrid figura na 15ª colocação. O anfitrião chega ao duelo em situação mais confortável na competição europeia, ao passo que os espanhóis precisam somar pontos para garantir vaga direta na próxima fase.

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