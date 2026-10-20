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Stuttgart x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Stuttgart x Atlético de Madrid
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Saiba onde vai passar o jogo entre Stuttgart e Atlético de Madrid, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Stuttgart x Atlético de Madrid

4-2-3-1
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
page.match.formation.title
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
4-4-2
F. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanR. HendriksR. HendriksA. StillerA. StillerJ. LewelingJ. LewelingC. FuehrichC. FuehrichD. UndavD. UndavG. ProemelG. ProemelE. DemirovicE. DemirovicJ. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoM. LlorenteM. LlorenteM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoG. SimeoneG. SimeoneA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosJ. CardosoJ. CardosoJ. AlvarezJ. AlvarezK. LeeK. Lee
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
4-2-3-1
Stuttgart

Time titular

Atlético de Madrid

Técnico

  • S. Hoeness
  • D. Simeone

O Stuttgart terá desfalques importantes para o duelo. Ameen Al Dakhil, Justin Diehl, Maximilian Mittelstaedt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas e Dan-Axel Zagadou estão todos fora por lesão. O provável time titular de Sebastian Hoeness deve contar com Fabian Bredlow no gol, Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman e Ramon Hendriks na defesa, além de Angelo Stiller, Grischa Proemel, Jamie Leweling, Chris Fuehrich, Deniz Undav e Ermedin Demirovic.

Do lado do Atlético de Madrid, Diego Simeone não poderá contar com Cristian Romero e Koke, ambos no departamento médico. O provável onze visitante tem Jan Oblak na meta, com Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Pubill e David Hancko na linha defensiva, e Julian Alvarez e Kang-In Lee entre os destaques ofensivos.

Retrospecto recente

STU

STU - Sequência

BVB
D0-1
GFT
V5-0
SCP
V0-2
SBR
V0-3
HSV
D1-0
Gol marcado (sofrido)
10/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
ATM

ATM - Sequência

OSA
V4-0
RMA
V2-1
ALA
V1-2
MUN
V2-0
ESP
V0-1
Gol marcado (sofrido)
11/2
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Stuttgart registra duas vitórias, zero empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe perdeu para o Hamburgo por 1 a 0 na rodada mais recente do Bundesliga, mas antes havia goleado o Slovan Bratislava por 3 a 0 na Champions League. Ao longo das cinco partidas, o time de Hoeness marcou oito gols e sofreu dois.

O Atlético de Madrid, por sua vez, venceu os cinco jogos mais recentes em todas as competições, sem nenhuma derrota ou empate no período. O triunfo mais recente foi o 1 a 0 sobre o Espanyol na LaLiga, e antes disso a equipe superou o Manchester United por 2 a 0 na Champions League. Simeone também pode comemorar vitórias sobre o Real Madrid (2 a 1), Deportivo Alavés (2 a 1) e Osasuna (4 a 0) nesta sequência, com apenas um gol sofrido em cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

StuttgartEmpateAtlético de Madrid
0
1
0
Amistosos de clubes
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
1
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
1Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O histórico de confrontos diretos entre as duas equipes é bastante limitado. O único encontro registrado nos dados disponíveis aconteceu em agosto de 2018, em jogo amistoso, e terminou empatado em 1 a 1. Não há registros de duelos oficiais anteriores entre Stuttgart e Atlético de Madrid no dataset fornecido.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27, o Stuttgart ocupa a quarta posição, enquanto o Atlético de Madrid figura na 15ª colocação. O anfitrião chega ao duelo em situação mais confortável na competição europeia, ao passo que os espanhóis precisam somar pontos para garantir vaga direta na próxima fase.

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