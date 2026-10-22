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Sturm Graz x Olympique de Marseille: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Sturm Graz x Olympique de Marseille

Técnico

  • F. Ingolitsch

O Sturm Graz é comandado por Fabio Ingolitsch, mas a equipe ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos. As novidades devem ser confirmadas próximo ao horário do jogo.

No Marseille, Bruno Genesio também não revelou o time titular nem a situação de seus jogadores. As atualizações sobre o elenco serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

SGR

SGR - Sequência

SAL
D3-0
FAC
V3-1
WIE
V0-2
BOU
D3-0
GAK
V6-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
OM

OM - Sequência

BJK
D4-1
PSG
D1-2
TRO
V0-2
OLY
D0-1
SCO
V2-5
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Sturm Graz registra duas vitórias, zero empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com uma partida de amistoso incluída no período. O resultado mais recente foi a goleada de 6 a 1 sobre o Grazer AK no Campeonato Austríaco, que veio logo após a derrota por 3 a 0 para o Bournemouth na Liga Europa. No total desses cinco jogos, a equipe marcou 12 gols e sofreu 8.

O Marseille soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O triunfo mais recente foi o expressivo 5 a 2 sobre o Angers no Campeonato Francês, resultado que contrastou com a derrota por 1 a 0 para o Olympiacos na rodada anterior da Liga Europa. Ao longo desses cinco jogos, o time francês balançou as redes 9 vezes e foi vazado 10.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Sturm GrazEmpateOlympique de Marseille
1
0
1
Liga dos Campeões
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
3
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
2
FJ
Liga dos Campeões
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
2
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
0
FJ
3Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Os dois clubes se encontraram apenas duas vezes, ambas pela Liga dos Campeões na temporada 1999-2000. O confronto mais recente aconteceu em outubro de 1999, quando o Sturm Graz venceu por 3 a 2 em casa. Antes disso, o Marseille havia levado a melhor no jogo de ida, com uma vitória por 2 a 0. O histórico direto é equilibrado, com uma vitória para cada lado.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Sturm Graz ocupa a 26ª posição enquanto o Marseille aparece na 31ª. O time francês ainda não pontuou na competição e precisa vencer para não se distanciar ainda mais das posições que garantem continuidade europeia.

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