Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 12:45 Graz-Liebenau Stadium

Como assistir Sturm Graz x Olympique de Marseille online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Sturm Graz é comandado por Fabio Ingolitsch, mas a equipe ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos. As novidades devem ser confirmadas próximo ao horário do jogo.

No Marseille, Bruno Genesio também não revelou o time titular nem a situação de seus jogadores. As atualizações sobre o elenco serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Sturm Graz registra duas vitórias, zero empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com uma partida de amistoso incluída no período. O resultado mais recente foi a goleada de 6 a 1 sobre o Grazer AK no Campeonato Austríaco, que veio logo após a derrota por 3 a 0 para o Bournemouth na Liga Europa. No total desses cinco jogos, a equipe marcou 12 gols e sofreu 8.

O Marseille soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O triunfo mais recente foi o expressivo 5 a 2 sobre o Angers no Campeonato Francês, resultado que contrastou com a derrota por 1 a 0 para o Olympiacos na rodada anterior da Liga Europa. Ao longo desses cinco jogos, o time francês balançou as redes 9 vezes e foi vazado 10.

Últimos confrontos diretos

Os dois clubes se encontraram apenas duas vezes, ambas pela Liga dos Campeões na temporada 1999-2000. O confronto mais recente aconteceu em outubro de 1999, quando o Sturm Graz venceu por 3 a 2 em casa. Antes disso, o Marseille havia levado a melhor no jogo de ida, com uma vitória por 2 a 0. O histórico direto é equilibrado, com uma vitória para cada lado.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o Sturm Graz ocupa a 26ª posição enquanto o Marseille aparece na 31ª. O time francês ainda não pontuou na competição e precisa vencer para não se distanciar ainda mais das posições que garantem continuidade europeia.

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