Campeonato Francês - Rodada 7 17 de out. de 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

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Notícias e prováveis escalações

O Strasbourg chega com um departamento médico sobrecarregado. Hugo Oliveira não poderá contar com Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure, Martial Godo, Maxi Oyedele, Deivid Washington, Hermann Diandaga e Sebastian Nanasi, todos fora por lesão. O onze provável tem Filip Joergensen no gol, com Conrad Harder esperado para liderar o ataque.

O PSG viaja com o elenco praticamente completo. Luis Enrique tem apenas Senny Mayulu e Alessandro Longoni indisponíveis por lesão. A escalação projetada conta com Matvey Safonov na meta, Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho e Nuno Mendes na defesa, Fabián Ruiz, Lucas Beraldo e João Neves no meio-campo, e Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia e Mika Godts no ataque.

Retrospecto recente

O Strasbourg soma um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas da Ligue 1, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu o Troyes por 6 a 2 e o Lens por 2 a 1 no início da campanha, mas desde então empatou com o Monaco e perdeu para o Paris FC e o Nice, ambos por 2 a 1. As duas derrotas consecutivas mais recentes acentuam a falta de consistência defensiva do time.

O PSG, por sua vez, venceu todos os cinco últimos jogos em todas as competições, marcando gols em larga escala. A vitória mais recente foi o 4 a 2 sobre o Manchester City na Liga dos Campeões, precedida por um triunfo por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava também na competição europeia. O time parisiense cedeu apenas dois gols nesse período, consolidando um desempenho defensivo sólido ao lado de um ataque prolífico.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes terminou com vitória do PSG por 2 a 1 no Stade de la Meinau, em fevereiro de 2026, pela Ligue 1. Nos últimos cinco encontros, o PSG venceu três vezes, o Strasbourg ganhou uma — um 2 a 1 em casa em maio de 2025 — e houve um empate por 3 a 3 no Parc des Princes em outubro de 2025. O histórico recente aponta para um domínio geral do PSG, embora o Strasbourg tenha demonstrado capacidade de competir em seus domínios.

Classificação

Na Ligue 1, o Strasbourg ocupa a 12ª posição, enquanto o PSG figura em 6º lugar. A diferença na tabela coloca os visitantes em vantagem clara no contexto desta partida, com o clube parisiense em melhor trajetória na temporada.

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