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Strasbourg x PSG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Francês

Strasbourg x PSG
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Strasbourg x PSG

4-3-3
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Strasbourg
STR
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PSG crest
PSG
PSG
4-3-3
F. JoergensenF. JoergensenK. CoulibalyK. Coulibalyteam-logoJ. Mitchellteam-logoG. AntwiOsoOsoteam-logoD. SousaD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. ReynaG. YassineG. Yassineteam-logoJ. OrtegaS. Amo-AmeyawS. Amo-AmeyawM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesF. RuizF. RuizL. BeraldoL. BeraldoJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaM. GodtsM. Godts
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PSG
PSG
4-3-3
Strasbourg

Time titular

PSG

Técnico

  • H. Oliveira
  • Luis Enrique

O Strasbourg chega com um departamento médico sobrecarregado. Hugo Oliveira não poderá contar com Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure, Martial Godo, Maxi Oyedele, Deivid Washington, Hermann Diandaga e Sebastian Nanasi, todos fora por lesão. O onze provável tem Filip Joergensen no gol, com Conrad Harder esperado para liderar o ataque.

O PSG viaja com o elenco praticamente completo. Luis Enrique tem apenas Senny Mayulu e Alessandro Longoni indisponíveis por lesão. A escalação projetada conta com Matvey Safonov na meta, Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho e Nuno Mendes na defesa, Fabián Ruiz, Lucas Beraldo e João Neves no meio-campo, e Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia e Mika Godts no ataque.

Retrospecto recente

STR

STR - Sequência

RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
E1-1
PAR
D2-1
NCE
D2-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
PSG

PSG - Sequência

SBR
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
Gol marcado (sofrido)
16/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Strasbourg soma um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas da Ligue 1, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu o Troyes por 6 a 2 e o Lens por 2 a 1 no início da campanha, mas desde então empatou com o Monaco e perdeu para o Paris FC e o Nice, ambos por 2 a 1. As duas derrotas consecutivas mais recentes acentuam a falta de consistência defensiva do time.

O PSG, por sua vez, venceu todos os cinco últimos jogos em todas as competições, marcando gols em larga escala. A vitória mais recente foi o 4 a 2 sobre o Manchester City na Liga dos Campeões, precedida por um triunfo por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava também na competição europeia. O time parisiense cedeu apenas dois gols nesse período, consolidando um desempenho defensivo sólido ao lado de um ataque prolífico.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

StrasbourgEmpatePSG
1
1
3
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
3
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Strasbourg
STR
3
FJ
Campeonato Francês
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Strasbourg
STR
2
PSG badge
PSG
PSG
1
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
4
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Strasbourg
STR
2
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
9Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O confronto mais recente entre as duas equipes terminou com vitória do PSG por 2 a 1 no Stade de la Meinau, em fevereiro de 2026, pela Ligue 1. Nos últimos cinco encontros, o PSG venceu três vezes, o Strasbourg ganhou uma — um 2 a 1 em casa em maio de 2025 — e houve um empate por 3 a 3 no Parc des Princes em outubro de 2025. O histórico recente aponta para um domínio geral do PSG, embora o Strasbourg tenha demonstrado capacidade de competir em seus domínios.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
6420105+514
E
V
E
V
V
2
LilleLilleLIL
641194+513
V
D
V
V
E
3
RennesRennesREN
64111210+213
V
D
V
V
V
4
LyonLyonOL
6321114+711
D
V
E
V
E
5
Paris FCParis FCPAR
632184+411
D
V
E
V
V
6
PSGPSGPSG
6321118+311
V
V
V
D
E
7
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
E
V
E
D
8
BrestBrestB29
6222129+38
V
D
D
V
E
9
LorientLorientFCL
62226608
V
D
E
V
D
10
NiceNiceNCE
622257-28
V
V
D
E
D
11
LensLensRCL
62131110+17
V
D
E
D
D
12
StrasbourgStrasbourgSTR
62131112-17
D
D
E
V
V
13
AngersAngersSCO
6213710-37
D
V
E
D
V
14
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
620498+16
V
D
D
D
D
15
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
E
E
16
AuxerreAuxerreAJA
6204816-86
D
V
V
D
D
17
TroyesTroyesTRO
6114413-94
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
D
D
E
D
E
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na Ligue 1, o Strasbourg ocupa a 12ª posição, enquanto o PSG figura em 6º lugar. A diferença na tabela coloca os visitantes em vantagem clara no contexto desta partida, com o clube parisiense em melhor trajetória na temporada.

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