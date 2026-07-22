



Como assistir Sporting Cristal x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

O jogo entre Sporting Cristal e Red Bull Bragantino tem transmissão confirmada. Confira abaixo o canal de TV e as opções de streaming ao vivo disponíveis para acompanhar a partida.

Notícias e prováveis escalações

Roberto Mosquera não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Sporting Cristal neste momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o clube se pronunciar antes da partida.

No Bragantino, Vagner Mancini também não registra ausências confirmadas. Não há lesões ou suspensões reportadas e nenhum time provável foi anunciado. Atualizações sobre o elenco dos dois lados serão incorporadas à medida que surgirem.

Retrospecto recente

O Sporting Cristal soma uma vitória, duas derrotas e um triunfo nos últimos cinco jogos em todas as competições — com um resultado ainda pendente no conjunto de dados. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Garcilaso na Primera Division. Antes disso, a equipe peruana perdeu por 2 a 0 para o Cerro Porteño na Copa Libertadores e por 3 a 2 para o Junior Barranquilla na mesma competição. A vitória por 2 a 1 sobre a Asociacion Deportiva Tarma foi o outro resultado positivo no período.

O Bragantino apresenta um retrospecto mais robusto: três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Fluminense no Brasileirão. Na sequência anterior, o time venceu o Internacional por 3 a 1, bateu o Carabobo por 2 a 0 na Copa Sul-Americana, goleou o Vasco por 3 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o River Plate também na Sul-Americana. O Bragantino marcou oito gols e sofreu três nesse período.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Sporting Cristal e Red Bull Bragantino no histórico recente fornecido. As informações serão atualizadas caso registros anteriores sejam confirmados.

Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino ocupa a segunda posição na tabela. A classificação do Sporting Cristal na competição não está disponível nos dados atuais.

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