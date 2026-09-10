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Sport x Ponte Preta
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Sport x Ponte Preta

Técnico

  • G. Dal Pozzo

O técnico Gilmar Dal Pozzo não divulgou a escalação provável do Sport para este confronto, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Mais informações devem ser divulgadas próximo ao horário do jogo.

No lado da Ponte Preta, Gilson Kleina também não confirmou o time que vai a campo. Não há registro de desfalques por lesão ou suspensão disponível no momento, e atualizações serão adicionadas conforme o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

SPO

SPO - Sequência

LON
V2-1
AVF
D2-1
AMM
V3-0
NOV
D2-1
CEA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PON

PON - Sequência

NAU
E1-1
VLN
D6-0
AVF
D0-2
AMM
D2-0
SAB
D0-2
Gol marcado (sofrido)
1/13
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Sport chega ao confronto com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas, somando dois triunfos, nenhum empate e três derrotas. A equipe pernambucana marcou nove gols e sofreu oito nesse período. A derrota mais recente veio contra o Ceará por 2 a 1, e antes disso o time também caiu diante do Novorizontino pelo mesmo placar. A última vitória expressiva foi um triunfo por 3 a 0 sobre o América-MG.

A Ponte Preta vive um momento crítico: quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos, com apenas um gol marcado e doze sofridos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o São Bernardo. O ponto mais baixo da sequência foi a goleada sofrida diante do Vila Nova-GO por 6 a 0.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SportEmpatePonte Preta
3
2
0
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
Sport badge
Sport
SPO
3
FJ
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
Sport badge
Sport
SPO
4
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
3
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
3
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
3
FJ
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
Sport badge
Sport
SPO
1
FJ
14Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com o Sport vencendo a Ponte Preta por 3 a 1, mesmo jogando fora de casa. Nos últimos cinco jogos entre os clubes na competição, o Sport soma três vitórias, a Ponte Preta tem uma, e houve um empate, com os pernambucanos marcando 14 gols contra sete dos paulistas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2714853015+1550
V
E
E
V
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2714764724+2349
V
V
V
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2713863022+847
V
V
E
V
E
4
CriciúmaCriciúmaCRI
2713862821+747
D
V
D
D
E
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2613583730+744
D
V
E
V
V
6
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
27111063226+643
V
E
V
V
E
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
CuiabáCuiabáCUI
2791262621+539
V
D
V
E
V
10
SportSportSPO
2691163426+838
D
D
V
D
V
11
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2791083130+137
D
V
D
D
D
13
GoiásGoiásGOI
26106102531-636
D
V
E
D
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
269893629+735
V
D
E
E
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2787123032-231
D
D
D
D
E
16
CearáCearáCEA
2787122835-731
D
V
D
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2785142835-729
D
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2657143038-822
D
E
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2745182146-2517
V
D
V
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2624201654-3810
D
D
D
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Sport ocupa a décima colocação, enquanto a Ponte Preta está na vigésima posição.

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