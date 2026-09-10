Série B - Rodada 27 10 de set. de 2026 - 20:30

Como assistir Sport x Ponte Preta online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Gilmar Dal Pozzo não divulgou a escalação provável do Sport para este confronto, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Mais informações devem ser divulgadas próximo ao horário do jogo.

No lado da Ponte Preta, Gilson Kleina também não confirmou o time que vai a campo. Não há registro de desfalques por lesão ou suspensão disponível no momento, e atualizações serão adicionadas conforme o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

O Sport chega ao confronto com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas, somando dois triunfos, nenhum empate e três derrotas. A equipe pernambucana marcou nove gols e sofreu oito nesse período. A derrota mais recente veio contra o Ceará por 2 a 1, e antes disso o time também caiu diante do Novorizontino pelo mesmo placar. A última vitória expressiva foi um triunfo por 3 a 0 sobre o América-MG.

A Ponte Preta vive um momento crítico: quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos, com apenas um gol marcado e doze sofridos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o São Bernardo. O ponto mais baixo da sequência foi a goleada sofrida diante do Vila Nova-GO por 6 a 0.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com o Sport vencendo a Ponte Preta por 3 a 1, mesmo jogando fora de casa. Nos últimos cinco jogos entre os clubes na competição, o Sport soma três vitórias, a Ponte Preta tem uma, e houve um empate, com os pernambucanos marcando 14 gols contra sete dos paulistas.

Classificação

Na tabela da Série B, o Sport ocupa a décima colocação, enquanto a Ponte Preta está na vigésima posição.

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