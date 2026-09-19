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Série B
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Sport x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Sport x Juventude
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Saiba onde vai passar o jogo entre Sport e Juventude, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Sport x Juventude

Técnico

  • G. Dal Pozzo

No Sport, Gilmar Dal Pozzo comanda os preparativos para o jogo. A comissão técnica não divulgou o provável time titular, e informações sobre lesões ou suspensões serão atualizadas conforme disponibilidade.

No Juventude, Mauricio Barbieri também não confirmou a escalação. Detalhes sobre desfalques e a provável formação inicial serão acrescentados à medida que a partida se aproximar.

Retrospecto recente

SPO

SPO - Sequência

AMM
V3-0
NOV
D2-1
CEA
D2-1
PON
V2-0
CRB
D2-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
JUV

JUV - Sequência

CRB
V2-1
LON
E0-0
ATG
E2-2
CRI
V0-2
ATH
D0-2
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Sport chega ao jogo com desempenho irregular nas últimas cinco partidas pela Série B, com duas vitórias e três derrotas. A equipe venceu o Ponte Preta por 2 a 0 e o América-MG por 3 a 0, mas perdeu para CRB, Ceará e Novorizontino, todos pelo placar de 2 a 1. Ao longo desses cinco jogos, o Leão marcou nove gols e sofreu sete.

O Juventude apresentou desempenho mais equilibrado no mesmo período, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe gaúcha venceu o Criciúma por 2 a 0 fora de casa e o CRB por 2 a 1, empatou com Atlético-GO em 2 a 2 e com o Londrina em 0 a 0, mas perdeu para o Athletic Club-MG por 2 a 0. No total, o Juventude marcou quatro gols e sofreu cinco nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SportEmpateJuventude
2
1
2
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
0
Sport badge
Sport
SPO
1
FJ
Brasileirão
Sport badge
Sport
SPO
0
Juventude badge
Juventude
JUV
2
FJ
Brasileirão
Juventude badge
Juventude
JUV
2
Sport badge
Sport
SPO
0
FJ
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
2
Sport badge
Sport
SPO
2
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
3
Juventude badge
Juventude
JUV
0
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Juventude por 1 a 0 jogando em casa. Nos cinco últimos encontros, o Juventude leva vantagem, com três vitórias contra uma do Sport, além de um empate. O Sport registrou seu resultado mais expressivo nesse recorte ao vencer por 3 a 0 em junho de 2023, também jogando como mandante.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2915684131+1051
V
E
V
D
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2914874927+2250
D
E
V
V
V
3
JuventudeJuventudeJUV
2814863017+1350
D
V
E
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
7
CRBCRBCRB
2813694240+245
V
D
V
V
D
8
Operário-PROperário-PROPF
2812883936+344
E
V
V
E
E
9
São BernardoSão BernardoSAB
29118104031+941
V
V
D
V
D
10
SportSportSPO
28101173728+941
D
V
D
D
V
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
28101083330+340
V
D
V
D
D
12
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
13
GoiásGoiásGOI
28116112834-639
V
D
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
28108103533+238
E
D
V
V
E
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2887133135-431
D
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2886142936-730
E
D
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2877143839-128
V
V
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2824221662-4610
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a segunda colocação, dentro do grupo de acesso à Série A, enquanto o Sport aparece na nona posição, ainda fora da zona de classificação. Para o Sport, uma vitória é praticamente obrigatória para aproximar a equipe dos quatro primeiros e reacender as pretensões de subida.

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