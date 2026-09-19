Série B - Rodada 29 19 de set. de 2026 - 15:30

Como assistir Sport x Juventude online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Sport, Gilmar Dal Pozzo comanda os preparativos para o jogo. A comissão técnica não divulgou o provável time titular, e informações sobre lesões ou suspensões serão atualizadas conforme disponibilidade.

No Juventude, Mauricio Barbieri também não confirmou a escalação. Detalhes sobre desfalques e a provável formação inicial serão acrescentados à medida que a partida se aproximar.

Retrospecto recente

O Sport chega ao jogo com desempenho irregular nas últimas cinco partidas pela Série B, com duas vitórias e três derrotas. A equipe venceu o Ponte Preta por 2 a 0 e o América-MG por 3 a 0, mas perdeu para CRB, Ceará e Novorizontino, todos pelo placar de 2 a 1. Ao longo desses cinco jogos, o Leão marcou nove gols e sofreu sete.

O Juventude apresentou desempenho mais equilibrado no mesmo período, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe gaúcha venceu o Criciúma por 2 a 0 fora de casa e o CRB por 2 a 1, empatou com Atlético-GO em 2 a 2 e com o Londrina em 0 a 0, mas perdeu para o Athletic Club-MG por 2 a 0. No total, o Juventude marcou quatro gols e sofreu cinco nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Juventude por 1 a 0 jogando em casa. Nos cinco últimos encontros, o Juventude leva vantagem, com três vitórias contra uma do Sport, além de um empate. O Sport registrou seu resultado mais expressivo nesse recorte ao vencer por 3 a 0 em junho de 2023, também jogando como mandante.

Classificação

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a segunda colocação, dentro do grupo de acesso à Série A, enquanto o Sport aparece na nona posição, ainda fora da zona de classificação. Para o Sport, uma vitória é praticamente obrigatória para aproximar a equipe dos quatro primeiros e reacender as pretensões de subida.

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